Руководителем Гостехнадзора Чувашии назначен Сергей Вязовский

23 марта Глава Чувашии подписал указ о назначении Сергея Вязовского на должность руководителя Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики. «Вы долгие годы работаете в органах власти. Имеете большой опыт административной работы», — отметил Михаил Игнатьев.
Глава республики обозначил задачи, которые новому руководителю ведомства необходимо решать уже сегодня. «Есть не зарегистрированный транспорт, из-за которого происходят несчастные случаи, есть задачи сезонного характера. Одними просьбами и разговорами порядок навести невозможно. Чтобы добиться результата, нужно жестко администрировать все направления работы», — акцентировал руководитель региона.
Сергей Вязовский выразил признательность за оказанное доверие. «Опыт работы в транспортной сфере, в Администрации Главы Чувашской Республики поможет мне справиться с возложенными на меня обязанностями. Впереди весенне-полевые работы. Уверен, что совместно с Минсельхозом Чувашии и муниципалитетами мы достойно проведем весенний сев, заложим прочную основу для хорошего урожая», — сказал он.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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