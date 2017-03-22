Первым заместителем Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики — начальником Управления внутренней политики назначен Николай Каргин

23 марта указом Главы Чувашской Республики на должность первого заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики — начальника Управления внутренней политики назначен Николай Каргин.

Напомним, Николай Каргин в Администрации Президента Чувашской Республики, Администрации Главы Чувашской Республики проработал в различных должностях с 2003 по 2014 год. В должности помощника Главы Чувашской Республики курировал работу по взаимодействию с органами местного самоуправления. До сегодняшнего дня занимал должность начальника организационно-контрольного управления, управления муниципального контроля администрации города Чебоксары.

Глава Чувашии в ходе рабочей встречи подчеркнул, что внутренняя политика важнейшее направление деятельности Администрации. «У вас большой опыты работы в органах власти. Вы эффективно взаимодействуете с общественными организациями и политическими партиями. Рассчитываем на результативную работу», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики