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Главное, Лента новостей, Политика
Министром здравоохранения Чувашской Республики назначен Владимир Викторов

23 марта Глава Чувашии подписал указ о назначении на должность министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Викторова.

Михаил Игнатьев отметил, что кандидатура Владимира Викторова на должность министра была рекомендована и поддержана медицинской общественностью Чувашии. «Вы успешный и эффективный менеджер, администратор. В медицине трудитесь более 25 лет. Заслуживает глубокого уважения ваша депутатская и общественная деятельность. Люди Вам доверяют», — отметил Глава Чувашии.

Так, за время работы Владимира Викторова главным врачом Городской стоматологической поликлиники значительно укреплена материально-техническая база лечебного учреждения. Сегодня поликлиника обслуживает более 90% жителей города Чебоксары.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что Президент России Владимир Путин ставит задачи по развитию здравоохранения, увеличению производительности труда с тем, чтобы пациенты могли получать качественные медицинские услуги. «Выделяем миллиарды рублей на развитие здравоохранения, привлекаем инвестиции, модернизируем больницы. Рассчитываем, что задачи, которые ставит перед нами руководство страны, будут успешно выполняться. Жители Чувашии должны почувствовать положительные изменения в системе здравоохранения республики», — подчеркнул руководитель региона.

Владимир Викторов выразил готовность ответственно трудиться на благо Чувашии. «Я постараюсь оправдать Ваше доверие и доверие жителей республики, работать на результат, чтобы здравоохранение Чувашии оставалось одним из лучших в стране», — подчеркнул он.

Владимир Викторов — Заслуженный врач Чувашской Республики. С 2005 года – главный врач автономного учреждения Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики.

Избирался депутатом Собрания депутатов Чебоксарского района (2001–2005), депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов четвертого – шестого созывов (2005–2016).

Председатель Совета общественной организации «Медицинская ассоциация Чувашской Республики», президент общественной организации «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», председатель Совета отцов при Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии». Председатель попечительского совета муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Чебоксары средних общеобразовательных школ № 39, 54, гимназии № 1, член попечительского совета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, Политика, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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