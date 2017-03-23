Владимир ВОРОНКОВ, олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам:
«Я с большим удовольствием приезжаю в родную Чувашию. Что меня здесь поражает? Неузнаваемо преобразилась чувашская деревня, строятся новые, большие дома со всеми удобствами… Благодаря заботе республиканских властей в районах возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы – нигде в России не выстроено столько спортивных сооружений. Отрадно, что эти ФОКи не пустуют. Когда приезжаю в какую-нибудь деревню, то вижу, что спортивные залы забиты битком. И много на селе перспективных спортсменов. Это не может не радовать».
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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