Владимир ВОРОНКОВ, олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам:

«Я с большим удовольствием приезжаю в родную Чувашию. Что меня здесь поражает? Неузнаваемо преобразилась чувашская деревня, строятся новые, большие дома со всеми удобствами… Благодаря заботе республиканских властей в районах возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы – нигде в России не выстроено столько спортивных сооружений. Отрадно, что эти ФОКи не пустуют. Когда приезжаю в какую-нибудь деревню, то вижу, что спортивные залы забиты битком. И много на селе перспективных спортсменов. Это не может не радовать».

(Из интервью газете «Канаш»)