Итоги недели с Алексеем ПИРОЖКОВЫМ

«ТОП-5» событий недели для читателей «СЧ» назвал директор филиала РОСГОССТРАХА в Чувашской Республике Алексей ПИРОЖКОВ.

1. Строительство новых школ.

В Чувашии и ее столице проблему со школами нельзя назвать острой, но все-таки она существует. Некоторые дети вынуждены на учебу ходить во вторую смену. На прошлой неделе чебоксарская мэрия объявила, что в ближайшие годы будет построено 7 школ. Таких темпов строительства город не видел несколько десятков лет. Действительно, школы должны располагаться в шаговой доступности. Это особенно актуально для новых микрорайонов – «Новый город», «Радужный», «Кувшинка» и других.

2. Интерес к страхованию имущества.

С началом весны традиционно наблюдается всплеск интереса к страхованию имущества. Жители квартир чаще всего страдают от затоплений, загородные дома разрушают ураганы и пожары. И поэтому люди стремятся защитить свое имущество страховым полисом. Только в 2016 году филиалом Росгосстраха в Чувашии было выплачено более 37 млн. рублей за утраченное и поврежденное имущество. Сегодня страхование имущества граждан наряду со страхованием жизни – основные драйверы страхового рынка.

3. Рост промышленного производства.

По данным Чувашстата, индекс промышленного производства в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года составил 104,6 проц. Внушает оптимизм, что один из главных экономических показателей демонстрирует положительную динамику. Пока в большей степени это касается производства химических веществ, электрооборудования, пищевых продуктов. Вместе с тем позитивная тенденция в экономике существует, будем надеяться, что она сохранится и в дальнейшем.

4. Формирование комфортной среды.

Участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» принесет Чувашии 265 млн. рублей дополнительно. Это значит, что в Чувашии усилится работа по благоустройству дворов, объектов городской среды, созданию доступной среды для всех групп населения. Важно и то, что реализация проекта должна проходить под строгим общественным контролем, то есть с обязательным учетом мнения горожан.

5. Юбилей газеты «Советская Чувашия».

Подготовка к празднованию 100-летия газеты «Советская Чувашия» вышла на финишную прямую – осталось менее месяца до знаменательного события. Уверен, что юбилей любимой газеты станет ярким событием для всех жителей республики.

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