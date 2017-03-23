Парковки разные бывают

Около нашего дома мы с соседями оборудовали парковку для машин, хочу оформить в собственность свое машино-место, чтобы уже никто не претендовал на него со своим транспортом. Что для этого необходимо?

Наталья ПЕТРОВА, Чебоксары

С 1 января 2017 года можно оформить право собственности на машино-место как на самостоятельный объект недвижимости, пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. Машино-место предназначено для размещения транспортного средства и является частью здания или сооружения.

К машино-местам не относятся земельные участки, предназначенные для размещения транспорта вне зданий, сооружений, помещений, в том числе во дворах многоквартирных домов. Таким образом, вы не сможете зарегистрировать право на «парковочное место» как на машино-место.

Если же вы хотите как-то закрепить за собой земельный участок около многоквартирного жилого дома, в том числе для размещения транспорта, необходимо учитывать следующее.

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, принадлежит собственникам помещений в МКД на праве общей долевой собственности. Они вправе распоряжаться и пользоваться общим имуществом в пределах, установленных жилищным законодательством. Решения об использовании общего имущества принимаются на собрании собственников.

Таким образом, правовым основанием для организации во дворе индивидуального парковочного места является решение общего собрания собственников об организации парковочных мест, которое оформляется протоколом. При этом парковочные места не являются объектами недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации.

Фото gazeta-ufaley.ru

? Без решения собрания собственников МКД «забить» во дворе личное парковочное место – произвол.