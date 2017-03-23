К медали – с флагом

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ИЗ ЧУВАШИИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПЕРВЕНСТВА ПФО
В минувшие выходные в Нижнем Новгороде на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский» прошло первенство Приволжского федерального округа по каратэ WKF среди мальчиков и девочек в возрасте 10-11 и 12-13 лет.
Соревнования собрали порядка 900 юных спортсменов из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Пермского края и других регионов ПФО. Сборная команда Чувашии, сообщают в Минспорте республики, была представлена четырьмя спортсменами. Двое из них – воспитанники Новочебоксарской ДЮСШ № 1 Владимир Федоров и Елизавета Григорьева – успешно провели все поединки и стали победителями в дисциплине ката в своих весовых и возрастных категориях. Победители соревнований были награждены медалями, кубками и подарочными сертификатами.
Благодаря своему успешному выступлению Владимир Федоров и Елизавета Григорьева будут теперь представлять наш регион на первенстве России, которое состоится 29 апреля в Сочи.
Фото cap.ru
? С флагом Чувашии наши спортсмены вышли на церемонию открытия соревнований и поднялись на верхнюю ступень пьедестала.
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