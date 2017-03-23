Качество продукции «Спектра» проверено Арктикой

Недавно в Москве состоялось основное событие года в лакокрасочной промышленности России – международная специализированная выставка «Интерлакокраска-2017», организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Новочебоксарское научно-производственное предприятие «Спектр», возглавляемое депутатом Госсовета Чувашии, генеральным директором Сергеем Михеевым, приняло участие в форуме в числе лидеров отечественного рынка.

Программа выставки, которая стала местом встречи ведущих производителей и потребителей лакокрасочной продукции, дала возможность оценить тенденции рынка, обменяться опытом, а также продемонстрировать широкий спектр собственных разработок в сегменте индустриальных и декоративных покрытий и заключить новые договоры о сотрудничестве.

В этом году традиционно высокий интерес к международному форуму проявили специалисты химической, металлообрабатывающей и автомобильной промышленности. На качественный российский продукт вырос также спрос со стороны компаний дорожного строительства, авиастроения, судостроения, ремонта и строительства.

«Представители организаций оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли отметили высокий уровень качества нашей продукции торговой марки «Церта», – рассказал заслуженный работник промышленности Чувашии Сергей Михеев. – Нашла своего потребителя и новая серия декоративных эмалей под торговой маркой «SIANA», которые отличает широкая цветовая гамма, а аэрозольная упаковка делает их применение доступным даже в домашних условиях».

Уникальные свойства покрытий, выпускаемых «Спектром», подтверждает тот факт, что в 2016 году антикоррозионными материалами «Церта» были проведены окрасочные работы в условиях Арктики – при температуре нанесения и сушки минус 300С.

«По итогам заключенных в ходе выставки договоренностей с представителями оборонно-промышленного комплекса ожидаем размещения заказа по окраске еще двух российских военных баз. Таким образом, производственные мощности будут обеспечены заказом по линии Минобороны России», – заключил генеральный директор компании Сергей Михеев.

Светлана ИВАНОВА

Фото из архива ООО НПП «Спектр»

? Антикоррозийные покрытия производства «Спектра» применялись в ходе строительства военной базы Минобороны РФ на острове Земля Александры.

? На выставке «Интерлакокраска-2017». За обсуждением потребительских свойств покрытий: главный редактор отраслевого журнала «ЛКМ и их применение» Ольга Андруцкая, профессор КНИТУ, доктор химических наук Сергей Степин, генеральный директор ООО НПП «Спектр» Сергей Михеев, главный технолог предприятия Светлана Толстошеева.

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