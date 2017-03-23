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Главное, Статьи партнеров
Как бизнесу сэкономить на корпоративной связи?

«Ростелеком» в Чувашии предлагает бизнес-клиентам услуги мобильной связи. Выбрав корпоративные SIM-карты от компании, индивидуальные предприниматели и юридические лица получат полный безлимит внутри сети «Ростелекома» по стране, а при подключении нескольких услуг – гибкую систему скидок и удобство взаимодействия по всем вопросам (документы, техническое обслуживание) только с одним провайдером.
ПОЛНЫЙ БЕЗЛИМИТ ВНУТРИ СЕТИ
Сегодня многие компании стремятся оптимизировать свои расходы, в том числе за счет затрат на корпоративную связь. А в мобильной сети «Ростелекома» звонки с мобильных телефонов на стационарные и наоборот не тарифицируются.
То есть сотрудники предприятия N, пользуясь служебными SIM-картами «Ростелекома», смогут звонить на мобильные и стационарные телефоны «Ростелекома» в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и другие населенные пункты страны за 0 рублей. Со стационарных телефонов оператора работники также смогут за 0 рублей говорить с «мобильными» абонентами «Ростелекома» из регионов России.
Компания располагает большой сетью фиксированной связи как в Чувашии, так и в стране в целом, и внутрисетевой безлимит между сотовыми и офисными телефонами, безусловно, поможет бизнесу сократить издержки на связь.
ОДНА УСЛУГА – ХОРОШО, А ПАКЕТ – ВЫГОДНО
Подключить SIM-карты «Ростелекома» могут как действующие абоненты компании, так и те, кто впервые принял решение о партнерстве с оператором. Но не секрет, что наибольшую выгоду клиент получит при пользовании целым пакетом услуг от одного поставщика. И дело не только в скидках, предусмотренных в
«Ростелекоме» для бизнес-структур, выбирающих сразу несколько продуктов, но и в удобстве. У клиента будет всего один договор, и все возникающие вопросы по услугам – будь то Интернет, телефония, VPN или облачные продукты – ему поможет решить один персональный менеджер.
О ТАРИФАХ
Корпоративным клиентам из Чувашии компания предлагает три пакетных тарифных плана линейки «Бизнес» с абонентской платой от 200 рублей в месяц. В пакеты входят от 600 нетарифицируемых минут на разговоры, 600 СМС-сообщений и 5 Гб мобильного трафика. Тарифная политика компании гибкая, и для каждого клиента – индивидуального предпринимателя, представителя малого, среднего или крупного бизнеса или государственной структуры – «Ростелеком» сможет подготовить индивидуальное выгодное решение. Система оплаты – кредитная. Что еще немаловажно: перейти на обслуживание в «Ростелеком» корпоративные клиенты могут с сохранением своих мобильных номеров.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?
Подключить корпоративную мобильную связь от «Ростелекома» можно в ближайшем центре продаж и обслуживания компании, оформив заказ на сайте www.rt.ru или позвонив по номерам 8-800-181-1880 (звонок бесплатный), (8352) 57-11-45.

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23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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