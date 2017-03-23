Главное, Статьи партнеров Они были первыми… ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НЕ ЗА ГОРАМИ «Спасибо всем, кто помнит о подвиге!» – эти слова, написанные известным певцом, депутатом Государственной Думы России Иосифом Кобзоном, еще больше вдохновили председателя Чувашского регионального отделения Союза садоводов России, советника директора Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН Юрия Соколова.

«Они прозвучали для меня как напутствие и благословение», – признается Юрий Анатольевич, который еще недавно мог лишь мечтать о встрече с народным артистом. На днях он ощутил искреннюю поддержку не только Кобзона, но и его коллег по депутатскому корпусу – Олега Валенчука и Алексея Воеводы, а также советника полпреда Чувашии при Президенте РФ Анатолия Григорьева.

С народными избранниками в Государственной Думе РФ Юрий Соколов встретился для того, чтобы рассказать о намечающемся открытии в Москве мемориального комплекса «Они были первыми», посвященного первому отряду космонавтов, в числе которых был и наш земляк Андриян Николаев. Скоро исполнится 55 лет со дня его первого полета в космос. О праздновании юбилейной даты отдельный разговор состоялся с советником руководителя Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Василием Циблиевым.

«СЧ» не раз писала, что идея открытия комплекса принадлежит Юрию Анатольевичу. И, как говорит председатель Союза садоводов республики, сейчас работа фактически на стадии завершения. Марина ПЕТРОВА Фото из личного архива

? Проект нашего земляка поддержал Иосиф Кобзон.

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