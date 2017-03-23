Главное, Криминал В жизни братьев заметелило… В Чебоксарах пресечена торговля стеклоомывающей жидкостью «Метель», содержащей в своем составе ядовитое вещество – метиловый спирт.

На одном из складов, расположенных по Базовому проезду в Чебоксарах, горожане (двое братьев) сбыли 20 пятилитровых емкостей с указанной жидкостью по цене 900 рублей за весь товар.

Между тем свободная реализация продукции с метанолом, в том числе в средствах по уходу за автотранспортом, на территории нашей страны запрещена. По данному факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело. Установлены и сбытчики опасной жидкости – ими оказались двое братьев из Чебоксар в возрасте 28 и 34 лет.

В ходе допросов с участием защитников они пояснили, что сбывали «Метель» по двум чебоксарским адресам: в торговой точке на территории ярмарки, расположенной по Президентскому бульвару, а также на вышеупомянутом складе. С их слов, стеклоомывающую жидкость они приобретали через Интернет.

В ходе проведенных следственных действий из незаконного оборота изъято более 500 упаковок запрещенного товара. В каждой находилось по четыре пятилитровых емкости, то есть свыше 10 тонн указанной стеклоомывающей жидкости. Сейчас следователи устанавливают источник происхождения запрещенного товара. Расследование уголовного дела продолжается.

В аналогичном преступлении подозревается и 52-летний индивидуальный предприниматель из Чебоксар. Как рассказали в следственном управлении, он был письменно предупрежден о недопустимости торговли незамерзающей стеклоомывающей жидкостью под названием «Alpina». Ее свободная реализация тоже запрещена, так как жидкость содержит в своем составе метиловый спирт, которого не должно быть и в средствах по уходу за автотранспортом. Тем не менее, в феврале этого года предприниматель в своем магазине автотоваров по улице Николаева реализовал одну пятилитровую емкость с указанной жидкостью. Позже из незаконного оборота было изъято еще 37 пятилитровых аналогичных емкостей, которые он ранее приобрел у неизвестных ему лиц и выставил на продажу в своей торговой точке.

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