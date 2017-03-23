Ждем гостей с берегов Баренцева моря

В ходе официального визита Главы Чувашской Республики в Мурманскую область состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с Михаилом Игнатьевым. В ней принял участие и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев.
На встрече было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, а также культурном сотрудничестве.
Среди культурных связей между регионами стороны рассмотрели возможность проведения обменных гастролей. Министр пригласил творческие коллективы Мурманской области принять участие в юбилейном XXV Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» и в мероприятиях Дня республики в июне этого года. Так что теперь будем ждать в гости и знаменитые мурманские театральные и фольклорные коллективы.
Чувашские творческие коллективы тем временем успели показать свое мастерство на берегу Баренцева моря землякам-подводникам, морякам-срочникам и контрактникам, проходящим службу в российской армии. В первый же день визита в Мурманской области побывали фолк-группы «Ярды» Августы Уляндиной и «Дуняша Style».
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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