Ждем гостей с берегов Баренцева моря

КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С МУРМАНСКОМ

В ходе официального визита Главы Чувашской Республики в Мурманскую область состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с Михаилом Игнатьевым. В ней принял участие и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев.

На встрече было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, а также культурном сотрудничестве.

Среди культурных связей между регионами стороны рассмотрели возможность проведения обменных гастролей. Министр пригласил творческие коллективы Мурманской области принять участие в юбилейном XXV Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» и в мероприятиях Дня республики в июне этого года. Так что теперь будем ждать в гости и знаменитые мурманские театральные и фольклорные коллективы.

Чувашские творческие коллективы тем временем успели показать свое мастерство на берегу Баренцева моря землякам-подводникам, морякам-срочникам и контрактникам, проходящим службу в российской армии. В первый же день визита в Мурманской области побывали фолк-группы «Ярды» Августы Уляндиной и «Дуняша Style».