Главное, Криминал Медик пострадал от чужой любви ПРИОБРЕТАЯ КВАРТИРУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ, НЕ БЫЛО ЛИ У ХОЗЯЙКИ РОМАНА СО ЗНОЙНЫМ МОЛОДЫМ КРАСАВЦЕМ… Участковый терапевт одной из районных больниц республики по программе поддержки молодых специалистов получил от государства миллион рублей на приобретение жилья. Решив купить квартиру в Чебоксарах, он заключил договор с агентством недвижимости в юго-западном микрорайоне города.

Вскоре риэлтор предложила ему посмотреть однокомнатное жилье на улице Эльменя, которое по доверенности продавал смуглолицый молодой человек. Квартира медику понравилась, и покупатель, собрав необходимые полтора миллиона рублей, встретился с продавцом в многофункциональном центре того же района для окончательного оформления сделки. Ему бы насторожиться, что собственником недвижимости значится 50-летняя жительница Чебоксар, которая ни разу так и не появилась ни в агентстве, ни в МФЦ, но «земский» доктор понадеялся на своего агента, которая уверяла, что разговаривала с хозяйкой и с квартирой все в порядке…

Яркий брюнет забрал деньги, пообещав сегодня же освободить жилье. Однако на следующий день дверь новоиспеченному владельцу никто не открыл, а продавцу уже невозможно было дозвониться. Ко всему прочему риэлтор огорошила клиента, что сделка на последнем этапе была приостановлена, так как выяснилось, что еще в октябре прошлого года собственница жилья обратилась в Росреестр с заявлением, чтобы все сделки с недвижимостью заключались только в ее личном присутствии. По данному факту в УМВД России по городу Чебоксары было возбуждено уголовное дело.

Хозяйка «однушки» на Эльменя рассказала оперативникам, что с темноглазым южанином она познакомилась на сайте знакомств. Некоторое время женщина общалась с ним в Интернете, потом состоялась личная встреча и, несмотря на то, что избранник был почти вдвое моложе, закрутился бешеный роман. Горожанка, потерявшая голову от любви, уверяла стражей порядка, что не собиралась продавать квартиру, а документы любовник забрал у нее без спроса. Но, скорее всего, дама сначала доверилась своему темпераментному партнеру, а потом все-таки засомневалась и решила подстраховаться, обратившись в полицию с заявлением о краже документов.

В свою очередь сотрудница агентства, с которой заключил договор пострадавший, подтвердила даже в ходе очной ставки, что общалась с собственницей жилья перед заключением сделки.

А 28-летний уроженец Таджикистана в настоящее время объявлен в федеральный розыск. Пределов Российской Федерации он не покидал и, может быть, уже успел завоевать сердце очередной жертвы, обещая рай в шалаше взамен на материальную поддержку.

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