Вторая встреча стала роковой

В Чебоксарах задержан подозреваемый в убийстве молодого человека и покушении на оное в отношении его друга.

Личность подозреваемого, его местонахождение были установлены в кратчайшие сроки, сообщает СУ СКР по Чувашии. Им оказался 40-летний горожанин, не имеющий постоянного места работы, ранее судимый за преступления, связанные с хищением чужого имущества.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в начале марта около кафе подозреваемый в преступлении и двое молодых людей поссорились, завязалась потасовка. Разгоряченных парней утихомирил их общий знакомый, с которым они до скандала употребляли в кафе спиртное.

После этого все разошлись. Через некоторое время мужчина пришел в квартиру этого же знакомого, а там… ребята, с которыми он повздорил. В ходе очередной потасовки злоумышленник ударил ножом в грудь 19-летнего парня, который скончался на месте происшествия. Его 21-летний друг был ранен тем же ножом, ему в больнице оказывают необходимую помощь.

Идет следствие.