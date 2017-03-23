Вторая встреча стала роковой

В Чебоксарах задержан подозреваемый в убийстве молодого человека и покушении на оное в отношении его друга.
Личность подозреваемого, его местонахождение были установлены в кратчайшие сроки, сообщает СУ СКР по Чувашии. Им оказался 40-летний горожанин, не имеющий постоянного места работы, ранее судимый за преступления, связанные с хищением чужого имущества.
Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в начале марта около кафе подозреваемый в преступлении и двое молодых людей поссорились, завязалась потасовка. Разгоряченных парней утихомирил их общий знакомый, с которым они до скандала употребляли в кафе спиртное.
После этого все разошлись. Через некоторое время мужчина пришел в квартиру этого же знакомого, а там… ребята, с которыми он повздорил. В ходе очередной потасовки злоумышленник ударил ножом в грудь 19-летнего парня, который скончался на месте происшествия. Его 21-летний друг был ранен тем же ножом, ему в больнице оказывают необходимую помощь.
Идет следствие.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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