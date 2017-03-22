Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным

22 марта в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.

Михаил Игнатьев сообщил, что сегодня в Чувашии действуют почти 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают рабочими местами почти треть занятого населения республики, обеспечивают порядка 32,7% в ВРП и около 12% налоговых отчислений в консолидированный бюджет Чувашской Республики.

Руководитель региона также подчеркнул, что эффективно выстроенное взаимодействие органов власти с Союзом «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» дает возможность, имея обратную связь, минимизировать ошибки при принятии нормативно-правовых актов, касающихся развития бизнеса. «Идеи и инициативы, которые были озвучены со стороны Торгово-промышленной палаты, реально работают в государственных программах. Большинство предпринимателей, которые работают на территории Чувашии, удовлетворены созданными условиями», – сказал он.

Сергей Катырин в свою очередь выразил признательность Михаилу Игнатьеву за внимание, которое уделяется в Чувашии развитию бизнеса и созданию благоприятного инвестиционного климата.

«Благодарен лично Вам, Михаил Васильевич, за внимание к проблемам бизнеса в регионе. Кроме того, для нас ценны ваши инициативы, инициативы Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики. Мы в полной мере удовлетворены нашим сотрудничеством», – сказал он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики