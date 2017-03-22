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В 2016 году количество пациентов, приехавших на лечение в Чувашию из других регионов страны, увеличилось в 10 раз

Это позволило дополнительно получить более 500 миллионов рублей на поддержку медучреждений республики. Такие данные были озвучены на заседании Кабинета Министров, которое провел Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин.

«Это говорит о доверии к нашей медицине. О том, что медицина Чувашии и организации здравоохранения стали конкурентоспособными. Особой популярностью пользуются такие профили как онкология, кардиология, офтальмология, травматология, ортопедия и стоматология», – отметила врио министра здравоохранения Чувашской Республики Светлана Ананьева.

Минздравом Чувашии был представлен на рассмотрение проект закона Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2016 год». Отметим, затраты на оплату медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, составили 10785,3 млн рублей. В 2016 году медицинскую помощь в стационарах получили 230 тысяч 388 человек, свыше 5 750 человек – высокотехнологичную медицинскую помощь.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина представила проект закона Чувашской Республики «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год». Один из главных показателей – рост собственных доходов республики на 16,9%. Как отметила министр, собственные (налоговые и неналоговые) доходы республиканского бюджета Чувашской Республики исполнены в сумме 25 млрд 668,1 млн рублей.

Что касается расходной части бюджета, то наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на образование (30%), социальную политику (18,4%), здравоохранение (19%). К примеру, из общей суммы расходов бюджета в 2016 году расходы на социальную политику составили 12 млрд рублей.

Кроме того, по данным Минфина России, по показателю открытости бюджетных данных Чувашия с 46 места поднялась на 16. Республика также отмечена в числе 26 регионов, которые обеспечивают лучшую подготовку бюджета для граждан.

«На 2017 год основной задачей в области бюджетной политики остается обеспечение роста экономики, что позволит продолжить работу по обеспечению роста собственных доходов и снижению дотационности региона», – сказала Светлана Енилина.

На заседании Кабинета Министров также рассмотрен вопрос предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам городских округов с населением до 250 тысяч человек на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году. Получателями данной субсидии определены г. Алатырь, г. Канаш, г. Новочебоксарск и г. Шумерля.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

22.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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