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На рекультивацию Пихтулинской свалки направят 122,5 млн рублей

Постановление о распределении средств принято на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики под председательством Премьер-министра Чувашии Ивана Моторина 21 марта.

Напомним, рекультивация санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары включена в подпрограмму «Приоритетный проект «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы и будет осуществляться с привлечением федеральных средств.

Из федерального бюджета на поддержку проекта предусмотрено 113,9 млн рублей, из республиканского бюджета — 3,5 млн рублей. Кроме того, из Резервного фонда Чувашской Республики выделены дополнительные субсидии в размере порядка 5 млн рублей. Средства передаются бюджету столицы Чувашии.

Отметим, реализация проекта по рекультивации Пихтулинской свалки запланирована до 2022 года, она позволит возвратить в хозяйственный оборот более 30 га земли, ликвидировать «горячую» экологическую точку, улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие. В этом году начнется технический этап работ.

«Прошу отнестись к вопросу серьезно, реализовать в полном объеме намеченные планы, своевременно производить работы», — акцентировал внимание администрации города Чебоксары Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики.

Добавим, что в Чувашии вопросам экологии уделяется большое внимание. На принципах государственно-частного партнерства в регионе создана инновационная комплексная система переработки и утилизации отходов. Ее основой являются мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО в г. Новочебоксарске, мусороперегрузочная станция в г. Чебоксары. В 2017 году планируется начать строительство еще двух мусороперегрузочных станций — в Канаше и Шумерлинском районе.

Не меньшее значение придается состоянию водных объектов и улучшению качества сбрасываемых сточных вод предприятиями ЖКХ. На эти цели направлен крупный инвестиционный проект по реконструкции биологических очистных сооружений в г. Новочебоксарске. Кроме того, существенно снизить уровень вредного воздействия на природную среду позволило строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная» г.Чебоксары.

Благодаря реализации этих и других проектов сегодня Чувашия входит в пятерку наиболее экологически благополучных субъектов Российской Федерации.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

22.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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