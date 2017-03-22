Мамед АЛИЕВ, директор НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина Минздрава России:
«Вертикаль онкологической службы, можно сказать, разрушена. Мы не можем на это повлиять. Однако в июне в Уфе пройдет съезд детских онкологов, где будет подниматься вопрос о новой модели национальной программы по онкологии, включая и детскую. Если она будет принята, надеюсь, это изменит ситуацию к лучшему. Хотя в некоторых регионах, таких как, например, Екатеринбург, Чувашия, дело поставлено очень разумно, и детей к нам направляют при первых же подозрениях на онкологическое заболевание, не дожидаясь ухудшения».
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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