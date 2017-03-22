Шанс на родительство

К сожалению, в Чувашии, как и по всей стране, намечается спад рождаемости. Это последствие того, что в 90-е годы на свет появилось намного меньше детей, чем в предыдущее десятилетие. Именно поэтому нас опять ожидает «демографическая яма».
Повысить рождаемость можно, только создав условия, когда и третий, и четвертый ребенок станут в семье желанными. Увы, пока ежедневно в республике врачи делают женщинам около 20 абортов, нередко вызывающих бесплодие.
К этому надо добавить, что невозможность родить ребенка может возникнуть и по другим причинам. И людям, которые хотели бы стать родителями, но возникли проблемы с зачатием, необходимо помочь. Экстракорпоральное оплодотворение, конечно, не может решить всех проблем с рождаемостью, но имеет большое социальное значение, особенно в Год Матери и Отца. Однако этот вклад в копилку и не такой уж маленький. А если взять в расчет конкретные семьи, где появятся желанные дети, то бесплатная возможность прибегнуть к ЭКО – прямое попадание в яблочко.
К методике экстракорпорального оплодотворения прибегают во всем мире и не стесняются об этом рассказывать. Другое дело, что нередко люди боятся даже обращаться к врачам, потому что бытует мнение – процедура ЭКО довольно дорогая, и позволить ее могут не все.
В нынешнем году, по словам главного врача Президентского перинатального центра Сергея Милаева, ситуация изменилась радикально: республике выделена 1231 квота на бесплатное проведение ЭКО. Обычно федеральный центр оплачивал их в два раза меньше. И даже при таком раскладе сегодня в Чувашии живет более полутора тысяч человек, появившихся на свет благодаря современным технологиям. Первые «дети из пробирки» уже выросли, они учатся и работают. И окружающие даже не подозревают, что в числе их знакомых люди, рождение которых стало возможным благодаря науке.
Сейчас те, кто хотел бы ребенка, но боится финансовых проблем, связанных с процедурой ЭКО, имеют шанс стать счастливыми родителями здоровых детей.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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