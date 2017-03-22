«Пишите о рабочих»

Юрий АЛЕКСЕЕВ, председатель правления некоммерческого партнерства «Севастополь – Чувашская Республика»:
– В 1965 году я начал работать на Канашской универбазе Чувашпотребсоюза. Уже тогда не представлял своей жизни без прессы – российских, республиканских и районной газет. В том числе, конечно, и без «Советской Чувашии».
Когда я стал председателем правления Канашского райпо, мы выписывали по 20–30 экземпляров «СЧ» для себя и еще 50 – для организаций Канаша. И где бы я ни работал после, тоже не мыслил себя без газеты. Вот уже семь лет, как я ушел на пенсию, и все это время продолжаю выписывать «Советскую Чувашию». Последние три года – через киоск.
Есть у меня к любимой газете пожелание – больше писать о том, что творится на местах: в колхозах, на предприятиях. Чтобы на страницах «СЧ» могли высказываться не только руководители организаций, но и начальники цехов, бригадиры, рабочие. Ведь именно они должны слаженно работать, чтобы у предприятия было будущее. Не только руководители, но и рядовые сотрудники решают многое.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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