На притоках Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье

По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), началось половодье на притоках Чебоксарского водохранилища. Сложившиеся гидрометеорологические условия способствовали его сравнительно раннему началу (в среднем, на 5 дней раньше среднемноголетних сроков). В 2016 году половодье началось 30 марта.

О начале половодья свидетельствует медленное, но устойчивое увеличение расходов Оки, которая вносит основной вклад в формирование бокового притока в Чебоксарское водохранилище. За последние два дня прирост бокового притока составлял ежесуточно 90 м3/с, в начале месяца – всего 10-20 м3/с.

В настоящее время боковой приток составляет 1770 м³/с, суммарный – 3730 м³/с. Среднесуточный расход — 3590 м³/с. До 10 апреля станция работает в режиме поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах разрешенных отметок 62,5 – 63,3 м. Данный режим работы установило Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной оперативной группы (МОГ) по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. В настоящий момент уровень верхнего бьефа составляет 63,10 м, нижнего – 51,60 м. Станция пропускает воду исключительно через работающие гидроагрегаты.

По данным Чувашского ЦГМС, в ближайшие дни рост бокового притока в Чебоксарское водохранилище продолжится. Интенсивность роста будет определяться температурным ходом.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, объем бокового притока в Чебоксарское водохранилище во втором квартале ожидается в пределах среднемноголетних значений: 31-39 км3 (при норме 38,6 км3). Для сравнения: в 2016 году это значение составило 32,9 км3.

На Чебоксарской гидростанции работает паводковая комиссия, проверяется оборудование, гидротехнические сооружения, оперативно-диспетчерская связь, локальная система оповещения населения. Проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала, сформированы дежурные бригады. Ведется ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, мониторинг уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла. Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие Чебоксарской ГЭС с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, Верхне-Волжским бассейновым водным управлением, Росгидрометом, территориальными органами МЧС Чувашии и Марий Эл, администрацией Новочебоксарска, ГУП «Биологические очистные сооружения», Чебоксарским районом гидротехнических сооружений и судоходства.

Половодье — один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС Волжско-Камского каскада, входящих в состав РусГидро, а также Новосибирской, Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

Источник: г. Новочебоксарск Чувашской Республики