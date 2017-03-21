Государственный русский драматический театр г. Чебоксары приглашен для участия в XI Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays», который пройдет в г. Екатеринбург с 20 по 30 июня 2017 г.

Из более ста заявок драматург, режиссер, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Николай Коляда выбрал 32 спектакля, из них два — русского драмтеатра г. Чебоксары. Это — премьеры 2016 года «Птица Феникс возвращается домой» по пьесе Ярославы Пулинович и «Чехов CLUB» Яны Скомороховой.

Притча о любви «Птица Феникс возвращается домой» адресована детям и взрослым. Спектакль отличается новыми театральными формами, неординарным сюжетом, прекрасным актерским ансамблем. Пьеса «Чехов CLUB» написана молодым драматургом Яной Скомороховой из десяти рассказов Антона Чехова специально для нашего театра. Вошедшие в пьесу рассказы Чехова отличаются по тематике. Здесь имеются социальные, драматические, сатирические произведения.

Как отметил режиссер-постановщик спектаклей Сергей Юнганс, участие в фестивале «Коляда-Plays» — это отличная возможность представить творчество и труд русского драмтеатра в одном из крупнейших театральных центров России наряду с сильнейшими театрами.

На ежегодном театральном фестивале «Коляда-Plays», по традиции, участвуют спектакли, поставленные по пьесам молодых уральских драматургов, лауреатов конкурса «Евразия» и Николая Коляды. Нужно отметить, авторы пьес Я.Скоморохова и Я.Пулинович — ученицы Театральной школы Николая Коляды. Организаторы фестиваля пишут, что в этом году в Екатеринбург впервые приедут артисты из Венгрии, Румынии и Македонии.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики