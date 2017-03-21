Рейтинг эффективности систем здравоохранения: Чувашия заняла 5 место по России и 2 место среди регионов ПФО

Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) составила индекс эффективности систем здравоохранения в регионах России, сообщила газета «Известия».

Для составления рейтинга (индекса) использовались наиболее актуальные данные Росстата за 2015 год (более свежие будут готовы только осенью 2017-го). Суть расчета индекса эффективности состоит в том, что наивысший балл получают регионы, которые достигают более высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни населения за меньшие средства. В методике также учитывались показатели валового регионального продукта на душу населения и подушевое потребление крепких спиртных напитков.

Среди 85 субъектов Российской Федерации Чувашская Республика заняла 5 место. Лидерами рейтинга оказались регионы Северного Кавказа: республики Дагестан (1-е место), Кабардино-Балкария (3-е место), а также Ставропольский край (2-е место). Среди других регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в первую десятку также вошли Кировская (4-е место) и Пензенская (9-е место) области.

Чувашия улучшила свои позиции на 3 пункта, переместившись с 8 строчки (рейтинг 2013 года) на 5 место, тем самым заняв 2 место по эффективности здравоохранения среди регионов ПФО.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики