«Весенней капели» погода не помешала

19 марта в Лапсарах на XXIII традиционных соревнованиях по лыжным гонкам «Весенняя капель» памяти Николая Михайлова официально завершился лыжный сезон. В рамках соревнований прошли чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам.

Старт гонкам дали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, а также четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Владимир Воронков.

123 спортсмена из городов и районов Чувашии, а также Марий Эл, Ульяновской и Нижегородской областей состязались на дистанциях 10, 15, 30 и 50 км классическим стилем. В острой борьбе 10-километровую гонку выиграла воспитанница республиканской спортшколы № 2 Екатерина Григорьева. Абсолютным победителем 50-километровой дистанции стал также воспитанник этой школы Николай Дмитриев, выступающий еще в юниорском возрасте. Лучшим в мужском зачете стал представитель школы №10 поселка Сосновка Николай Федоров.

Среди юношей 17–18 лет на дистанции 30 км не оказалось равных представителю Канашской спортшколы имени Владимира Воронкова Леониду Евлампьеву. В женском марафоне на 30 км победу праздновала опытная спортсменка из спортшколы № 2 Анастасия Гришина, а среди юниорок на этой же дистанции лидировала ее подруга по спортивной школе Светлана Соколова. Завершили программу гонками на 15 километров девушки 17–18 лет и юноши 15–16 лет. Как и ожидалось, среди девушек первой пересекла финишную черту двукратная победительница Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля-2017 Кристина Кускова.