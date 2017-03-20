Чувашские роботехники стали первыми в номинации «Лучшее исследование» на IX Всероссийском фестивале «РобоФест 2017»

Воспитанники Клуба детского научно-технического творчества «Кулибин» приняли участие в IX Всероссийском фестивале «РобоФест 2017», который проходил в Москве 15-17 марта.

Чувашские роботехники стали первыми в номинации «Лучшее исследование» среди самых юных участников в соревнованиях Jonior First Lego League (IrFLL) в возрасте от 6 до 9 лет. В данной возрастной категории соревновалось более 300 участников — победители региональных конкурсов.

Напомним, 15–17 марта в Москве состоялся девятый Всероссийский роботехнический фестиваль РобоФест-2017 — один из крупнейших в мире фестивалей робототехники. Мероприятие организовали при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. В соревнованиях приняли участие около 5 000 школьников и студентов в составе 1 300 команд из 65 регионов России, Белоруссии и Казахстана.

СПРАВОЧНО. Клуб детского научно-технического творчества «Кулибин» действует на базе Центра молодежного творчества Чувашской Республики

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики