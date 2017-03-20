На дорогах Чувашии появится автоматическая система весогабаритного контроля

Вопросы обеспечения жителей Чувашии на всей территории республики широкополосным интернетом, устранения цифрового неравенства обсуждены 20 марта в ходе рабочей встречи Главы Чувашии Михаила Игнатьева с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрием Проскурой.

Михаил Игнатьев поблагодарил за успешную реализацию на территории Чувашии государственной программы «Устранение цифрового неравенства», в рамках которой в республике услугами широкополосного доступа будут обеспечены более 70 тысяч человек. В 2016 году было построено 66 точек широкополосного доступа. В 2017 году завершено строительство 11 точек широкополосного доступа в Цивильском районе и проложено к ним 113,5 км волоконно-оптической линии связи.

Кроме того, в 2017 году запланировано строительство ещё 32 точек широкополосного доступа в Чебоксарском районе, будет проложено 217,4 км волоконно-оптической линии связи. Общий объём инвестиций, направленных на обеспечение жителей Чувашии широкополосным интернетом, составит почти 250 млн рублей, акцентировал Михаил Игнатьев.

Дмитрий Проскура обратил внимание, что комфортные условия работы, созданные в Чувашии, эффективное взаимодействие с органами власти позволяют успешно решать поставленные задачи.

Перспективы дальнейшего сотрудничества Чувашии и ОАО «Ростелеком», реализация ряда инвестиционных проектов на территории республики были обсуждены также сегодня в ходе рабочего совещания с руководителями органов исполнительной власти и ОАО «Ростелеком». Один из проектов — создание региональной автоматической системы весогабаритного контроля, которая позволит контролировать грузовые перевозки по автомобильным дорогам. При этом поступление в бюджет денежных средств только от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов может составить более 500 млн рублей. Отметим, аналогичный проект впервые реализован в Нижегородской области. «То, что вложено, окупается меньше, чем за год. Мы готовы реализовать данный проект за свой счёт», — сказал Дмитрий Проскура.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов добавил, что на территории региона проработано три участка для стационарных постов стоимостью 150 млн рублей каждый. «Безусловно, стационарные посты будут перекрывать основные грузовые потоки. За счёт штрафов, реализации разрешений будет пополняться Дорожный фонд. Мы получим возможность оперативно ремонтировать дороги, урон которым нанесла большегрузная техника», — отметил министр.

Ещё одно перспективное направление сотрудничества — реализация комплексных проектов в сфере ЖКХ. В частности, речь идёт о внедрении системы беспроводного получения данных со счётчиков в жилых домах. «На сегодняшний день новая схема работы полностью себя оправдала. Это выгодно и для жильцов, и для управляющих компаний. По передаваемой информации можно сделать вывод, насколько эффективно или неэффективно управляющая компания реализует мероприятия по энергоэффективности», — сказал Дмитрий Проскура.

Специалисты «Ростелекома» проведут телекоммуникации, установят оборудование и программное обеспечение. Эта технология позволит сделать шаг вперёд в улучшении обслуживания клиентов.

«Реализация совместных проектов в сфере ЖКХ, строительства, тема энерго- и ресурсосбережения сегодня как никогда актуальны. При строительстве школ и детских садов, объектов в сфере здравоохранения вопросы энергосбережения должны быть на первом месте. Сейчас квартиры, где используются новые энергосберегающие технологии, продаются лучше, а их владельцы платят меньше за коммунальные услуги», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Михаил Игнатьев поблагодарил компанию за результативную работу и подчеркнул, что Чувашская Республика нацелена на дальнейшее эффективное взаимодействие по реализации совместных проектов.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики