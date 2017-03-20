ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
20:09 17.03.2017
Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики
17:12 20.03.2017
Чувашские роботехники стали первыми в номинации «Лучшее исследование» на IX Всероссийском фестивале «РобоФест 2017»
15:36 20.03.2017
На дорогах Чувашии появится автоматическая система весогабаритного контроля
15:08 20.03.2017
В 2017 году в Чувашии создадут около 2 тысяч новых рабочих мест
14:33 20.03.2017
На первенстве Поволжья по женской вольной борьбе сборная Чувашии завоевала 18 медалей
14:02 20.03.2017
В Чувашии ситуация на рынке жилищного строительства остается стабильной
12:16 20.03.2017
Спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить сезон зимней рыбалки
11:58 20.03.2017
Минкультуры Чувашии и Комитет по культуре и искусству Мурманской области будут развивать сотрудничество в культурной сфере
18:18 19.03.2017
Михаил Игнатьев и олимпийские чемпионы Александр Тихонов и Владимир Воронков приветствовали участников Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Весенняя капель» памяти Н.А. Михайлова
14:16 19.03.2017
Чувашия укрепляет шефские связи с Северным флотом
18:14 18.03.2017
Михаил Игнатьев: потенциал экономических и культурных взаимоотношений между Мурманской областью и Чувашией очень высок
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
В 2017 году в Чувашии создадут около 2 тысяч новых рабочих мест

Предварительные итоги работы промышленного комплекса Чувашской Республики и исполнение республиканского бюджета за январь–февраль 2017 года стали одной из центральных тем обсуждения на еженедельной планерке, которую провел Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев отметил, что среди главных итогов работы первых двух месяцев года – рост индекса промышленного производства (106,2%) и увеличение доходной части республиканского бюджета.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин рассказал, что за указанный период в республике вырос объем отгруженной продукции организациями промышленного комплекса, отмечается рост производительности труда и продолжает развиваться сотрудничество предприятиями – стратегическими партнерами транспортного, энергетического и топливного комплексов.

«Республика активно участвует в программе импортозамещения. Ряд предприятий республики уже в ближайшее время начнут выпуск уникальной для нашей страны продукции. Кроме того, промышленными предприятиями республики в настоящее время реализуется 34 проекта с общим бюджетом свыше 30 млрд рублей. 18 проектов будут завершены уже в этом году. Все это позволит уже в 2017 году создать более 2 тыс. новых рабочих мест в промышленном комплексе Чувашии», — отметил Владимир Аврелькин.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашкой Республики – министр финансов Чувашской Республики Светлана Енилина рассказала, что по состоянию на 1 марта 2017 года республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме 5652,3 млн рублей, что составляет 126,4% к уровню аналогичного периода 2016 года. Было отмечено, что по собственным доходам рост составил 36,1%. При этом почти на 40% увеличилось поступление налоговых доходов.

Глава Чувашии также отметил работу, которую Правительство республики провело в части подписания соглашений с федеральными министерствами и ведомствами о предоставлении средств на софинансирование мероприятий по выполнению государственных программ. «Все необходимые документы сегодня подписаны. Это дает нам возможность своевременно и в полном объеме выполнять все обязательства перед жителями республики», — заключил он.

На совещании были обсуждены вопросы эффективного использования муниципального имущества. Председатель контрольно-счетной палаты Чувашской республики Светлана Аристова подчеркнула, что главам администраций необходимо своевременно проводить работу с должниками за использование муниципального имущества. Речь идет о сотнях миллионов недополученных рублей, которые могли быть использованы в интересах жителей муниципалитетов.

В ходе еженедельного совещания также подведены итоги визита делегации Чувашской Республики в Мурманскую область.

Михаил Игнатьев отметил, в рамках рабочей поездки состоялось подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики, посещение города воинской славы Полярный — главной военной базы Северного флота в регионе.

Руководитель республики наметил наиболее перспективные направления взаимодействия с Мурманской областью на ближайшую перспективу и поставил перед Правительством Чувашии ряд задач по развитию взаимовыгодных социально-экономических отношений.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

20.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 76 queries in 0,407 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев