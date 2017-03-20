В 2017 году в Чувашии создадут около 2 тысяч новых рабочих мест

Предварительные итоги работы промышленного комплекса Чувашской Республики и исполнение республиканского бюджета за январь–февраль 2017 года стали одной из центральных тем обсуждения на еженедельной планерке, которую провел Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев отметил, что среди главных итогов работы первых двух месяцев года – рост индекса промышленного производства (106,2%) и увеличение доходной части республиканского бюджета.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин рассказал, что за указанный период в республике вырос объем отгруженной продукции организациями промышленного комплекса, отмечается рост производительности труда и продолжает развиваться сотрудничество предприятиями – стратегическими партнерами транспортного, энергетического и топливного комплексов.

«Республика активно участвует в программе импортозамещения. Ряд предприятий республики уже в ближайшее время начнут выпуск уникальной для нашей страны продукции. Кроме того, промышленными предприятиями республики в настоящее время реализуется 34 проекта с общим бюджетом свыше 30 млрд рублей. 18 проектов будут завершены уже в этом году. Все это позволит уже в 2017 году создать более 2 тыс. новых рабочих мест в промышленном комплексе Чувашии», — отметил Владимир Аврелькин.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашкой Республики – министр финансов Чувашской Республики Светлана Енилина рассказала, что по состоянию на 1 марта 2017 года республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме 5652,3 млн рублей, что составляет 126,4% к уровню аналогичного периода 2016 года. Было отмечено, что по собственным доходам рост составил 36,1%. При этом почти на 40% увеличилось поступление налоговых доходов.

Глава Чувашии также отметил работу, которую Правительство республики провело в части подписания соглашений с федеральными министерствами и ведомствами о предоставлении средств на софинансирование мероприятий по выполнению государственных программ. «Все необходимые документы сегодня подписаны. Это дает нам возможность своевременно и в полном объеме выполнять все обязательства перед жителями республики», — заключил он.

На совещании были обсуждены вопросы эффективного использования муниципального имущества. Председатель контрольно-счетной палаты Чувашской республики Светлана Аристова подчеркнула, что главам администраций необходимо своевременно проводить работу с должниками за использование муниципального имущества. Речь идет о сотнях миллионов недополученных рублей, которые могли быть использованы в интересах жителей муниципалитетов.

В ходе еженедельного совещания также подведены итоги визита делегации Чувашской Республики в Мурманскую область.

Михаил Игнатьев отметил, в рамках рабочей поездки состоялось подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики, посещение города воинской славы Полярный — главной военной базы Северного флота в регионе.

Руководитель республики наметил наиболее перспективные направления взаимодействия с Мурманской областью на ближайшую перспективу и поставил перед Правительством Чувашии ряд задач по развитию взаимовыгодных социально-экономических отношений.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики