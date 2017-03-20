На первенстве Поволжья по женской вольной борьбе сборная Чувашии завоевала 18 медалей

18 марта Новочебоксарск в очередной раз принимал первенство Поволжья по женской вольной борьбе среди девушек в возрасте 16-17 лет.

Соревнования, на которые съехались спортсменки из девяти регионов Поволжья, стали отборочными на финал первенства России. Всего в рамках первенства было разыграно десять комплектов медалей в весовых категориях от 38 до 70 кг.

В шести из десяти финалов наши спортсменки вышли победительницами. При этом в финалах двух весовых категорий членам сборной Чувашии пришлось бороться между собой. В результате по итогам соревнований чувашские спортсменки завоевали 18 медалей разного достоинства, шесть из которых – золотые.

В самой лёгкой весовой категории пробилась в финал Марина Николаева, однако в решающей схватке воспитанница Чебоксарского училища олимпийского резерва и профильной СШОР №5 уступила сопернице из Татарстана. Бронзовые медали поделили хозяйки зала Анастасия Лапшина и Ольга Рехметулова. Первую золотую медаль в копилку сборной Чувашии внесла Виктория Иванова, выступавшая в весовой категории до 43 кг. Уроженка г.Канаш, ныне учащаяся республиканской СШОР №5 поборола в финальной схватке соперницу из Оренбургской области Камиллу Соболеву.

Противостояние двух воспитанниц ЧУОР и СШОР №5 завершилось победой Надежды Матвеевой, а серебро досталось Ирине Николаевой. Обладательницей одной из двух бронзовых медалей стала спортсменка из Чебоксарского района Анна Петрова.

В весовой категории до 49 кг Екатерина Михайлова в финале поборола соперницу из Казани Анастасию Шамбикову. Бронза у Анастасии Яндушкиной. Обе спортсменки также являются воспитанницами СШОР №5.

Весь пьедестал почёта был занят чувашскими спортсменами в весовой категории до 52 кг. В финальной схватке воспитанница республиканской СШОР №3 Елизавета Смирнова одержала победу над представительницей столичной ДЮСШ «Спартак» Натальей Прокопьевой. Бронзовые медали поделили вурнарская борчиха Екатерина Кошкина и воспитанница канашской школы борьбы Анжела Мазунова.

В категории спортсменок весом до 56 кг победу праздновала также уроженка Канаша, ныне учащаяся республиканской СШОР №5 Анна Иванова. «Бронза» досталась ее землячке и подруге по спортшколе Екатерине Сергеевой.

Екатерина Хрипкова из СШОР №3 и Чебоксарского училища олимпийского резерва подтвердила своё мастерство и одержала победу в весовой категории до 65 кг, а Татьяна Тимофеева довольствовалась бронзовой медалью. Ее однофамилица Алёна Тимофеева стала серебряным призёром в категории спортсменов до 70 кг. В финальной схватке она уступила сопернице из Ульяновской области.

В рамках первенства Приволжского федерального округа также были разыграны медали первенства Чувашии по женской вольной борьбе.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики