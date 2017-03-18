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21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»

Объединение силы общества и сила государства в интересах жителей республики. Именно об этом будет идти речь в новом проекте «Приложение силы». Первый выпуск программы будет посвящен Году экологии, объявленному в 2017 году Президентом России Владимиром Путиным.

Как бороться со стихийно возникающими свалками? Что нужно делать для повышения культуры поведения людей? Можем ли мы повлиять на качество воды в Волге? Эти и другие вопросы, волнующие жителей республики, обсудит Глава Чувашии Михаил Игнатьев с представителями ОНФ, межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА. Зеленое движение России», регионального  проекта «Экология России». Ведущий-модератор программы — советский и российский журналист, режиссёр, директор дирекции регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин.

Программу «Приложение силы» смотрите 21 марта в 09:00 в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 1». 25 марта в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 24» в 19:00. В эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии программа выйдет  21 марта в  21:00; 22 марта — в 09:30; 26 марта — в 10:00 и 17:00.

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Метки: Главное, Лента новостей, .

18.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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