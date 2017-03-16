Волжские берега Крымского полуострова

РЕГИОНЫ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Сегодня в Крыму проживают больше четырех тысяч выходцев из нашей республики, большинство – в Севастополе, Симферополе, Керчи, Ялте. С половиной из них мы тесно работаем, – рассказывает председатель правления некоммерческого партнерства «Севастополь – Чувашская Республика» Юрий Алексеев. – Некоторые не приезжали на малую родину по десять лет и были очень рады возобновить связь с республикой. Люди все еще говорят по-чувашски и благодарят нас за возможность встретиться с земляками, поучаствовать в национальных праздниках (например, всечувашском Акатуе в Крыму). Нас просят высылать на полуостров учебники родного языка, чтобы учить ему детей, а еще – новые сборники песен на чувашском. Старые-то песни они помнят отлично и часто их исполняют!» Впрочем, цель организации – содействие не только культурному, но и социальному, экономическому партнерству регионов.

Поставка сельскохозяйственных машин и товаров, лакокрасочных изделий, оборудования для строительства линий энергомоста и других объектов энергетики, композитных материалов, поддержка уроженцев Чувашии – спустя почти три года после воссоединения Крыма с Россией взаимодействие нашего региона с полуостровом продолжается. Строится оно на основе двух межправительственных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Чувашской Республикой и Республикой Крым, Севастополем, которые были заключены в сентябре 2014 года на международном инвестиционном форуме Сочи-2014.

26 февраля 2015 года в Симферополе состоялась встреча официальной делегации Чувашской Республики, возглавляемой Михаилом Игнатьевым, с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. На ней был подписан План мероприятий по реализации упомянутого Соглашения между правительствами нашей республики и Крыма.

Глава Чувашии побывал также на предприятии «Крымтеплица» и на Симферопольском электротехническом заводе, где как раз и обсуждались перспективы поставок в Крым продукции из Чувашии. Не мог Михаил Игнатьев не встретиться с представителями чувашской диаспоры Крыма. «Весь народ Чувашской Республики единодушно поддержал решение Крыма присоединиться к дружной семье российских регионов, – заметил он и пригласил выходцев из нашей республики в гости. – Приезжайте к нам на праздники, приезжайте просто так. Мы всегда вам рады».

Предприятия полуострова активно используют в работе электротехническую продукцию Чебоксарского электроаппаратного завода (стоимость поставок за прошедший год – 1,1 млн. рублей) и химическую – завода «Химпром» (10,8 млн. рублей). Можно встретить в республике и конфеты чувашского «АККОНДА», другую продукцию наших предприятий.

Две республики взаимодействуют в большинстве сфер и на различных уровнях. Так, еще в 2015 году городами-побратимами стали Новочебоксарск и Феодосия, заключили Соглашение о сотрудничестве администрации Батыревского района Чувашии и Бахчисарайского района Крыма. В 2016 году подобный документ был подписан между администрациями Балаклавского муниципального округа Севастополя и Ядринского района Чувашии.

Наш регион делится опытом в вопросах развития предпринимательства: при создании Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым информационную и методическую помощь партнерам оказывало Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашии, здесь и сегодня готовы дать подсказку по возникающим вопросам. Тесно сотрудничает с Крымом и Министерство физической культуры и спорта нашего региона – спортивные учреждения полуострова с удовольствием принимают помощь в нормативно-правовом регулировании своей деятельности. В прошлом году спортивные сборные команды Крыма и Севастополя не раз приезжали к нам для участия во всероссийских соревнованиях. А летом отправились на «морские» гастроли артисты Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

«Русская весна» стала толчком и для развития туризма в Крыму. Для детей России вновь распахнул свои двери «Артек», в их числе и 303 ребенка из Чувашии, которые уже успели отдохнуть в лагере начиная с 2015 года. Наши сограждане, прежде предпочитавшие отдых за границей по системе «все включено», вспомнили о всероссийской здравнице. Подстегнули интерес к домашним курортам дотации авиаперевозчикам, в последние два туристических сезона позволившие снизить цены на билеты.

ДОСЛОВНО

Валерий ФЕДОТОВ, член межведомственного совета по развитию туризма Чувашской Республики:

– В прошлом и позапрошлом году в Крыму был сильный наплыв туристов. Большим спросом пользовались тогда и продолжают пользоваться сегодня «полные» пакеты с вылетом из Казани. А вот цена авиабилетов из Чебоксар еще не очень привлекательна. Но зато сам Крым, особенно южное его побережье с чудным климатом, с соснами, горным и морским воздухом, отдыхающих манит. Я тоже бываю там каждый год в мае. В этом году, думаю, количество туристов, выбравших Крым, если и вырастет, то не в таких масштабах, как прежде. Скажутся наладившиеся отношения с Турцией, предлагающей довольно дешевый отдых. А качественный скачок произойдет, когда будет достроен мост, соединяющий Крым с остальной Россией.

Коллаж «СЧ»

? В обновленном «Артеке» уже отдохнуло более трехсот детей из Чувашии.

Фото cap.ru