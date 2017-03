Комментарии автор В. Иванов on Начала работу IХ межрегиональная выставка «Картофель-2017» Геннадий on Он не будет забыт Геннадий on Он не будет забыт Елена on Социальная поддержка будет адресной володя on Деньги жильцы отдали марат on Не все полицейским дозволено Сергей on Страусиная ферма Главное Волжские берега Крымского полуострова РЕГИОНЫ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО «Сегодня в Крыму проживают больше четырех тысяч выходцев из нашей республики, большинство – в Севастополе, Симферополе, Керчи, Ялте. С половиной из них мы тесно работаем, – рассказывает председатель правления некоммерческого партнерства «Севастополь – Чувашская Республика» Юрий Алексеев. – Некоторые не приезжали на малую родину по десять лет и были очень рады возобновить связь с республикой. Люди все еще говорят по-чувашски и благодарят нас за возможность встретиться с земляками, поучаствовать в национальных праздниках (например, всечувашском Акатуе в Крыму). Нас просят высылать на полуостров учебники родного языка, чтобы учить ему детей, а еще – новые сборники песен на чувашском. Старые-то песни они помнят отлично и часто их исполняют!» Впрочем, цель организации – содействие не только культурному, но и социальному, экономическому партнерству регионов.

Поставка сельскохозяйственных машин и товаров, лакокрасочных изделий, оборудования для строительства линий энергомоста и других объектов энергетики, композитных материалов, поддержка уроженцев Чувашии – спустя почти три года после воссоединения Крыма с Россией взаимодействие нашего региона с полуостровом продолжается. Строится оно на основе двух межправительственных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Чувашской Республикой и Республикой Крым, Севастополем, которые были заключены в сентябре 2014 года на международном инвестиционном форуме Сочи-2014. 26 февраля 2015 года в Симферополе состоялась встреча официальной делегации Чувашской Республики, возглавляемой Михаилом Игнатьевым, с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. На ней был подписан План мероприятий по реализации упомянутого Соглашения между правительствами нашей республики и Крыма.

Глава Чувашии побывал также на предприятии «Крымтеплица» и на Симферопольском электротехническом заводе, где как раз и обсуждались перспективы поставок в Крым продукции из Чувашии. Не мог Михаил Игнатьев не встретиться с представителями чувашской диаспоры Крыма. «Весь народ Чувашской Республики единодушно поддержал решение Крыма присоединиться к дружной семье российских регионов, – заметил он и пригласил выходцев из нашей республики в гости. – Приезжайте к нам на праздники, приезжайте просто так. Мы всегда вам рады». Предприятия полуострова активно используют в работе электротехническую продукцию Чебоксарского электроаппаратного завода (стоимость поставок за прошедший год – 1,1 млн. рублей) и химическую – завода «Химпром» (10,8 млн. рублей). Можно встретить в республике и конфеты чувашского «АККОНДА», другую продукцию наших предприятий.

Две республики взаимодействуют в большинстве сфер и на различных уровнях. Так, еще в 2015 году городами-побратимами стали Новочебоксарск и Феодосия, заключили Соглашение о сотрудничестве администрации Батыревского района Чувашии и Бахчисарайского района Крыма. В 2016 году подобный документ был подписан между администрациями Балаклавского муниципального округа Севастополя и Ядринского района Чувашии.

Наш регион делится опытом в вопросах развития предпринимательства: при создании Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым информационную и методическую помощь партнерам оказывало Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашии, здесь и сегодня готовы дать подсказку по возникающим вопросам. Тесно сотрудничает с Крымом и Министерство физической культуры и спорта нашего региона – спортивные учреждения полуострова с удовольствием принимают помощь в нормативно-правовом регулировании своей деятельности. В прошлом году спортивные сборные команды Крыма и Севастополя не раз приезжали к нам для участия во всероссийских соревнованиях. А летом отправились на «морские» гастроли артисты Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

«Русская весна» стала толчком и для развития туризма в Крыму. Для детей России вновь распахнул свои двери «Артек», в их числе и 303 ребенка из Чувашии, которые уже успели отдохнуть в лагере начиная с 2015 года. Наши сограждане, прежде предпочитавшие отдых за границей по системе «все включено», вспомнили о всероссийской здравнице. Подстегнули интерес к домашним курортам дотации авиаперевозчикам, в последние два туристических сезона позволившие снизить цены на билеты.

Валерий ФЕДОТОВ, член межведомственного совета по развитию туризма Чувашской Республики:

– В прошлом и позапрошлом году в Крыму был сильный наплыв туристов. Большим спросом пользовались тогда и продолжают пользоваться сегодня «полные» пакеты с вылетом из Казани. А вот цена авиабилетов из Чебоксар еще не очень привлекательна. Но зато сам Крым, особенно южное его побережье с чудным климатом, с соснами, горным и морским воздухом, отдыхающих манит. Я тоже бываю там каждый год в мае. В этом году, думаю, количество туристов, выбравших Крым, если и вырастет, то не в таких масштабах, как прежде. Скажутся наладившиеся отношения с Турцией, предлагающей довольно дешевый отдых. А качественный скачок произойдет, когда будет достроен мост, соединяющий Крым с остальной Россией. Коллаж «СЧ»

