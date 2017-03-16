Итоги недели с Валерием АЛЕКСЕЕВЫМ

«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвал исполнительный директор Ассоциации предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Валерий АЛЕКСЕЕВ.

1. Приближающийся День работников жилищно-коммунального хозяйства и мероприятия, приуроченные к нему.

Моя непрерывная трудовая деятельность в сфере ЖКХ (более 41 года) проходила через разные периоды: активного разрушения отрасли ЖКХ и бурного ее развития. На днях мы вручили почетные знаки Ассоциации «За добросовестный труд в ЖКХ» 46 работникам нашей сферы. Среди них не только руководители, но и слесари-сантехники, лифтеры, бухгалтеры, люди, которые работают ответственно. Хочется поздравить всех с праздником и пожелать всего самого хорошего.

2. Подготовка к паводку и организация противопаводковых мероприятий.

Для предприятий ЖКХ работа в период половодья всегда была непростой. Ведь от того, как службы сработают сегодня, будут зависеть состояние подвалов в домах, работа водозаборов, качество подаваемой питьевой воды, комфорт жителей республики. Думаю, что работники ЖКХ в этом деле не подведут.

3. Чувашия вошла в пятерку лидеров экологического рейтинга субъектов России.

Примечательно, что республика заняла в рейтинге четвертую позицию. Недавно в Чувашии создана инновационная комплексная система переработки и утилизации отходов, растет число мусороперегрузочных станций, планируется рекультивация закрытой свалки ТБО в Чебоксарах. Не меньшее внимание уделяется состоянию зеленых зон и водных объектов, улучшению качества стоков.

4. Очередное заседание наблюдательного совета Ассоциации предприятий ЖКХ республики.

Казалось бы, не столь масштабное событие, но для меня и членов Ассоциации оно очень значимо. Членами Ассоциации стали еще четыре компании: две шумерлинские – ООО «Наш дом» и ООО «УК «Строительное управление № 8», и две чебоксарские – ООО «Маштехсервис» и ООО «УК «Сфера». Это говорит о том, что предприятия отрасли готовы работать сообща. Вдвойне приятно, что растет число членов именно нашего СРО – Ассоциации предприятий ЖКХ ЧР, их стало 58. Значит, статус нашей организации растет.

5. Кубок мира по биатлону.

Многие следили за событиями в финском Контиолахти – нервничали, недоумевали. Результаты наших биатлонистов блестящими не назовешь. На мой взгляд, чувствуется какая-то их измотанность. Хотя в сезоне были победы. И у нашей Татьяны Акимовой в том числе. Надеюсь, что хоть финальный этап Кубка мира порадует. Я и сам в период службы в Советской Армии стал чемпионом по лыжам г. Златоуста Челябинской области.