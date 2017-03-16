Стрелял в яблочко

Чебоксарский лучник Роман Ефимов завоевал медаль юниорского первенства Европы по стрельбе из лука в зале.

17-летний воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 10 поселка Сосновка на международном уровне выступал впервые. И сразу оказался на подиуме – в командном турнире вместе с москвичом Дмитрием Степановым и калининградцем Евгением Соколом Роман стал бронзовым призером первенства Европы, прошедшего во французском городе Виттель.

Тренирует спортсмена молодой тренер, мастер спорта международного класса, президент республиканской Федерации стрельбы из лука Максим Яриков, сообщают в Минспорта Чувашии.

Фото cap.ru

? Путевку на юниорское первенство Европы Роман получил по итогам успешного выступления на первенстве России в феврале этого года.