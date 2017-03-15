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21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:34 15.03.2017
Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»
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Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
15:27 15.03.2017
Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
14:16 15.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным
14:13 15.03.2017
Сегодня в Чувашии проходит Единый информационный день
11:15 15.03.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ благодарит Главу Чувашии за организацию рабочего визита в республику на высоком уровне
18:33 14.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:23 14.03.2017
В Чувашии дан старт чемпионату России среди лиц с ПОДА по стрельбе из лука
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Главное, Некролог
Светлой памяти ОРЕШНИКОВА Анатолия Борисовича

Администрация города Чебоксары и Чебоксарское городское Собрание депутатов глубоко скорбят по поводу безвременной кончины на 72-м году жизни заслуженного архитектора Чувашской Республики, члена Союза архитекторов России, лауреата государственной премии Чувашии Орешникова Анатолия Борисовича.
Жизненный путь, пройденный Анатолием Борисовичем, является ярким примером беззаветного служения любимому делу. Он начал свою трудовую деятельность в 1974 году после окончания Казанского инженерно-строительного института в Проектном институте «Чувашгражданпроект», где прошел путь от рядового архитектора до главного архитектора проектного отдела, занимающегося проектированием застройки центральной части города Чебоксары. Участвовал в разработке множества проектов: Дворца пионеров и школьников, Республиканского дома политпросвещения, Дома книги, краеведческого музея, здания Республиканского управления ОПО МВД.
Активно участвовал в общественной и творческой жизни Союза архитекторов России, избирался членом правления организации, был председателем правления Союза архитекторов Чувашии.
Анатолий Борисович работал главным архитектором столицы Чувашии с 1982 по 1988 год, с 1992 по 1995 год. При его непосредственном участии разрабатывался генеральный план города, объединяющий города Чебоксары и Новочебоксарск.
На посту ведущего архитектора АПМ «Чебоксарыархпроект» он участвовал в разработке концепции развития береговой полосы Чебоксарского водохранилища с размещением водно-спортивных баз. Создал архитектурно-художественный проектно-производственный кооператив «Архитектурное бюро». Значительной работой в творческой деятельности стала Владимирская церковь в г. Новочебоксарске. В 1990 году организовал персональную творческую мастерскую, которой руководил 15 лет.
В 2003 году в составе авторского коллектива принимал активное участие в разработке и реализации проекта монумента, посвященного Чувашии, в образе Матери-покровительницы на набережной Чебоксарского залива.
Его неутомимая и плодотворная деятельность высоко оценена. Он удостоен звания «Заслуженный архитектор Чувашской Республики», награжден Почетной грамотой Министерства строительства, дорожного и коммунального хозяйства Чувашской Республики. Стал лауреатом государственной премии Чувашии.
Его работоспособность и человеческая надежность всегда вызывали у окружающих огромное уважение. До последних дней он занимался активной творческой деятельностью. В ООО «АМ «Мой город» щедро передавал свой опыт и знания молодым специалистам, обучая их передовым методам проектирования. Коллеги по достоинству ценят его профессионализм, активную жизненную позицию и высокие личные качества.
Светлая память об Анатолии Борисовиче Орешникове навечно сохранится в сердцах всех людей, знавших его и работавших рядом с ним.
Выражаем наше искреннее и глубокое соболезнование родным и близким.
Светлая память об Анатолии Борисовиче, замечательном человеке, талантливом руководителе, навсегда останется в наших сердцах.

Клементьева И.В., Ладыков А.О., Маклыгин А.Ю., Павлов А.Л.,
Мамуткин В.В., Филатов В.Н., Ижанова Т.В., Лукиянов С.П., Новоселов Ю.М.,
Рахимов Р.К., Рожкова Н.А., Ибрагимов А.Л., Удяков С.Н., Цыпленков В.В.,
Зелянина Е.А., Инкина Н.П., Андреева Е.В., Тихонов Д.В., Прокопьев А.Г.

Прощание с покойным состоится 17 марта 2017 года с 11.00 до 12.00 в зале МУП «Ритуальные услуги» (г. Чебоксары, ул. Гражданская, 19).

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Метки: Главное, Некролог, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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