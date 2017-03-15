Главное, Некролог Светлой памяти ОРЕШНИКОВА Анатолия Борисовича Администрация города Чебоксары и Чебоксарское городское Собрание депутатов глубоко скорбят по поводу безвременной кончины на 72-м году жизни заслуженного архитектора Чувашской Республики, члена Союза архитекторов России, лауреата государственной премии Чувашии Орешникова Анатолия Борисовича.

Жизненный путь, пройденный Анатолием Борисовичем, является ярким примером беззаветного служения любимому делу. Он начал свою трудовую деятельность в 1974 году после окончания Казанского инженерно-строительного института в Проектном институте «Чувашгражданпроект», где прошел путь от рядового архитектора до главного архитектора проектного отдела, занимающегося проектированием застройки центральной части города Чебоксары. Участвовал в разработке множества проектов: Дворца пионеров и школьников, Республиканского дома политпросвещения, Дома книги, краеведческого музея, здания Республиканского управления ОПО МВД.

Активно участвовал в общественной и творческой жизни Союза архитекторов России, избирался членом правления организации, был председателем правления Союза архитекторов Чувашии.

Анатолий Борисович работал главным архитектором столицы Чувашии с 1982 по 1988 год, с 1992 по 1995 год. При его непосредственном участии разрабатывался генеральный план города, объединяющий города Чебоксары и Новочебоксарск.

На посту ведущего архитектора АПМ «Чебоксарыархпроект» он участвовал в разработке концепции развития береговой полосы Чебоксарского водохранилища с размещением водно-спортивных баз. Создал архитектурно-художественный проектно-производственный кооператив «Архитектурное бюро». Значительной работой в творческой деятельности стала Владимирская церковь в г. Новочебоксарске. В 1990 году организовал персональную творческую мастерскую, которой руководил 15 лет.

В 2003 году в составе авторского коллектива принимал активное участие в разработке и реализации проекта монумента, посвященного Чувашии, в образе Матери-покровительницы на набережной Чебоксарского залива.

Его неутомимая и плодотворная деятельность высоко оценена. Он удостоен звания «Заслуженный архитектор Чувашской Республики», награжден Почетной грамотой Министерства строительства, дорожного и коммунального хозяйства Чувашской Республики. Стал лауреатом государственной премии Чувашии.

Его работоспособность и человеческая надежность всегда вызывали у окружающих огромное уважение. До последних дней он занимался активной творческой деятельностью. В ООО «АМ «Мой город» щедро передавал свой опыт и знания молодым специалистам, обучая их передовым методам проектирования. Коллеги по достоинству ценят его профессионализм, активную жизненную позицию и высокие личные качества.

Светлая память об Анатолии Борисовиче Орешникове навечно сохранится в сердцах всех людей, знавших его и работавших рядом с ним.

Выражаем наше искреннее и глубокое соболезнование родным и близким.

Светлая память об Анатолии Борисовиче, замечательном человеке, талантливом руководителе, навсегда останется в наших сердцах. Клементьева И.В., Ладыков А.О., Маклыгин А.Ю., Павлов А.Л.,

Мамуткин В.В., Филатов В.Н., Ижанова Т.В., Лукиянов С.П., Новоселов Ю.М.,

Рахимов Р.К., Рожкова Н.А., Ибрагимов А.Л., Удяков С.Н., Цыпленков В.В.,

Зелянина Е.А., Инкина Н.П., Андреева Е.В., Тихонов Д.В., Прокопьев А.Г. Прощание с покойным состоится 17 марта 2017 года с 11.00 до 12.00 в зале МУП «Ритуальные услуги» (г. Чебоксары, ул. Гражданская, 19).

Метки:



Метки: Главное Некролог , . A A A