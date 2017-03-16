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Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
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Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
14:16 15.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным
14:13 15.03.2017
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11:15 15.03.2017
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Главное, От Алатыря до Ядрина
От Алатыря до Ядрина

Здесь будет сельская Третьяковка

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН. 13 марта в селе Тарханы прошли торжественные мероприятия в честь 137-летия со дня рождения основоположника чувашского профессионального изобразительного искусства, мастера с мировым именем Алексея Афанасьевича Кокеля.
На праздник искусства и дружбы, организованный на базе Тарханской средней школы, собрались учащиеся, учителя, жители села и просто ценители прекрасного. Отдать дань памяти и уважения великому мастеру приехали деятели культуры, искусства и науки республики.
Вначале были возложены живые цветы к мемориальной доске знаменитого художника, а затем состоялось знакомство с экспонатами Дома-музея А.А. Кокеля. Кстати, в 2018 году начнется его полная реконструкция. В том же году капитальный ремонт ждет и Тарханский сельский дом культуры. И здесь, наконец, откроется первая в России сельская картинная галерея современных художников Чувашии, России, Беларуси и Украины.
? Среди экспонатов Дома-музея А. А. Кокеля – личные вещи великого соотечественника.
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Визитная карточка села

АЛАТЫРСКИЙ РАЙОН. Жители Староайбесинского сельского поселения продолжают облагораживать местные улочки.
Весной и летом прошлого года «СЧ» уже сообщала о том, что в Молодежном парке культуры и отдыха установили четырехметровую копию ветряной мельницы, которая заняла центральное место в большой цветочной клумбе, созданной из природного камня местными мастерами по ландшафтному дизайну.
Сооружение очень понравилось жителям и гостям поселения, и люди упросили известного в округе мастера столярного и плотницкого дела Роберта Шарыпкина сделать для них еще одну мельницу. Строительство декоративной конструкции завершится уже на днях. После того, как мельницу обработают деревозащитной краской, ее установят на въезде в село Старые Айбеси по улице Ленина. В будущем здесь посадят цветы, сделают ограду, поставят скамейку и фонари для ночного освещения.
Фото cap.ru
? У второй мельницы, как и первой, крылья будут вращаться при ветре. Строительный материал для мельницы предоставил житель села Александр Казанцев.
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Хорошее кино про семью
ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН. В музее «Бичурин и современность» поселка Кугеси совместно с киностудией «Чувашкино» и архивом электронной кинодокументации Минкультуры Чувашии с 13 марта началась декада показа фильмов «Папа, Мама и Я!» в рамках Года Матери и Отца в республике.
Так, на днях шел показ художественного фильма, снятого в 1984 году по повести Любови Воронковой «Девочка из города». Действия происходят во время Великой Отечественной войны. У шестилетней Валентины отец ушел на фронт и пропал без вести, мама с братишкой погибли под бомбежкой. Сиротку приютила деревенская женщина, которая со временем стала для девочки матерью.
Ребята-пятиклассники из Кугесьской школы № 1 были в восторге от кинокартины. Своими впечатлениями школьники поделились с классным руководителем. «Но главное, ребята поняли, что важные вещи – уважение к труду, настоящая дружба и любовь в семье появятся в жизни тогда, когда мы научимся ценить то, что имеем», – рассказали сотрудники музея.
Посмотреть хорошее кино про семью за символическую плату в 20 рублей можно будет до 24 марта.
***

В духе старины
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН. В администрации района уже готовятся к празднику земледелия Акатуй.
Основные праздничные мероприятия пройдут в Мариинском Посаде на набережной Волги и будут посвящены главным событиям района в разные годы, сообщили в оргкомитете. Изюминкой праздника станет оригинальное шествие горожан в костюмах 19 века, чтобы каждый смог ощутить себя жителем старинного купеческого городка. Члены оргкомитета уже изучают и выбирают образцы костюмов, чтобы те соответствовали духу того времени.
Яркие моменты праздника обязательно сфотографируют, запишут на видео, а фотографии и диски потом смогут приобрести все желающие.
Глава администрации района Анатолий Мясников охотно поддержал идею, но обратил внимание на то, что сначала нужно навести порядок на набережной, очистить территорию от мусора.
? В прошлом году празднование Акатуя в районе совпало со 160-летним юбилеем Мариинского Посада. На торжество прибыла сама Императрица Мария Александровна (в исполнении Анжелы Сергеевой).
***

В ответе за тех, кого приручили
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН. «За прошлый год более 20 граждан, не соблюдавших правила содержания домашних животных, были наказаны штрафами», – сообщили на заседании административной комиссии при районной администрации.
Почтальоны признаются, что до некоторых адресатов просто невозможно добраться из-за того, что собаки, не всегда радушно настроенные, свободно разгуливают возле домов. Вот и жалуются сельчане на безответственных хозяев в суд. Вывел на улицу пса без намордника и поводка – получай штраф в 500 рублей. И таких случаев немало.
В пять раз больше пришлось заплатить за несоблюдение закона одной сельской жительнице. Ее собака совсем отбилась от рук: пробралась в чужой двор, придушила шесть кур и петуха, хорошо что в тот момент во дворе не было детей. Страшно подумать, какая трагедия могла бы произойти.
Районная администрация взяла дело на контроль. Не исключено, что по опасным дворам организуют рейд.
***

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
— В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ приступили к ямочному ремонту автодорог. За два дня было израсходовано около 30 тонн асфальта, отремонтировано более 220 квадратных метров дорог «Яльчики – Малая Таяба» и «Яльчики – Новые Шимкусы».
— В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ чествовали победителей экономического соревнования среди животноводческих ферм по итогам 2016 года. Отметили лучших операторов машинного доения, надоивших от одной коровы свыше 5 тысяч кг молока. Среди них особо выделили доярок, побивших семитысячный рекорд.
— В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ продолжается сбор средств в поддержку благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства». На сегодняшний день в копилку марафона от предприятий, организаций и учреждений района поступило 72 тыс. 400 рублей.
— В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ 157 семей переселены в уютные квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В этом году в поселке Буинск готовятся к переселению еще 15 семей.
— В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ в этом месяце 6 долгожительниц отмечают 90-летний юбилей. Все юбиляры получат поздравление от Президента России.

Фото cap.ru

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Метки: Главное, От Алатыря до Ядрина, .

16.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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