Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»

Уже через несколько дней IV Российский детско-юношеский хоровой конкурс имени Ф.М. Лукина «Жаворонок — 2017» соберет в столице Чувашии более 1000 участников из разных регионов России. 17-19 марта на сценах города выступят 51 творческий коллектив.

Сегодня «Жаворонок» — это яркие выступления коллективов – участников в различных концертных залах города Чебоксары, мастер-классы ведущих хормейстеров России, открытые уроки, обсуждение проблем развития детского и молодежного хорового творчества, вечера дружбы, посещение эксклюзивных музеев.

Почетными гостями конкурса станут Маркин Эдуард Митрофанович — лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, профессор, член Президиума ВХО, Сметанин Евгений Борисович — Вице-Президент Международного Хорового Союза, исполнительный директор Ассамблеи «Мышкинская сказка», Международной Хоровой Ассамблеи «Болгарская Ривьера», Член Центрального Правления Союза друзей Болгарии; Филянина Лариса Александровна — Заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующая кафедрой хорового дирижирования и вокала Ульяновского государственного университета; Яклашкин Морис Николаевич — лауреат Государственной премии Чувашской Республики, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист РФ, профессор.

Праздник хоровой музыки ведет свою историю с 2008 года. Инициатор его организации и проведения – Чебоксарская детская музыкальная школа №5 при поддержке администрации города Чебоксары. С 2011 года конкурс носит имя Филиппа Мироновича Лукина — великого чувашского композитора, дирижера, педагога, общественного и музыкального деятеля, внесшего огромный вклад в развитие хорового искусства Чувашии.

В разные годы в конкуре принимали участие хоровые и вокальные коллективы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Ярославля, Самары, Воронежа, Ульяновска, Орла, Нижнекамска, Щелково, Нижнего Новгорода, Чувашской Республики, Республики Мари-Эл, Татарстана. Каждый конкурс-это важное событие в культурной жизни нашей республики. «Жаворонок» заслужил признание у любителей хорового искусства далеко за пределами нашей республики. Это стало возможным благодаря всесторонней поддержке конкурса администрацией города Чебоксары.

Открытие конкурса состоится 17 марта в 15:00 в концертном зале Чувашского государственного института культуры и искусств.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики