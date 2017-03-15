Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл

С 8 по 19 марта в испанском городе Сьерра Неваде пройдет чемпионат мира по лыжному фристайлу и сноуборду. Среди участниц соревнований – воспитанница республиканского Центра зимних видов спорта Лана Прусакова.

Подопечная Никиты Васильева выступит в соревнованиях по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл. Женские выступления в этой дисциплине на чемпионате мира назначены на 17 и 19 марта.

Отметим, что кандидат в мастера спорта России, член сборной команды страны Лана Прусакова в этом месяце уже имела опыт выступления в крупных международных стартах. 16-летняя спортсменка принимала участие в Кубке мира, проходившем в швейцарской Сильваплане. К сожалению, тогда российские фристайлисты не сумели квалифицироваться в финальную часть соревнований.

Всего на чемпионате мира будут разыграны комплекты медалей среди мужчин и женщин в таких дисциплинах фристайла, как: могул, парный могул, акробатика, хаф-пайп, ски-кросс и слоуп-стайл; а также в дисциплинах сноубординга: хаф-пайп, слоупстайл, борд-кросс, параллельный гигантский слалом, параллельный слалом и в биг-эйр.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики