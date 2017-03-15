Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя

14 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялось общее собрание коллектива. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев рассказал о планах на будущее и официально представил творческому составу театра нового художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств Мордовии Сергея Кисса.

Сергей Яковлевич окончил дирижерско-хоровое и теоретическое отделения Днепропетровского музыкального училища им. М.И. Глинки (1993), фортепианное отделение Московского областного музыкального училища им. С.С. Прокофьева (1998), Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальностям «хоровое дирижирование» (1999, класс заслуженного деятеля искусств России Б. Ляшко) и «оперно-симфоническое дирижирование» (класс народного артиста СССР Г. Рождественского, 2006).

Прошел стажировку в Московском театре Новая Опера им. Е.В. Колобова, работал в Московском детском музыкально-драматическом театре под руководством Г. Чихачева, Московском музыкальном театре «На Басманной», Московском академическом Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

С 2007 по 2010 гг. был главным дирижером Государственного театра оперы и балета Республики Коми (Сыктывкар), с 2010 по 2017 гг. — Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева (Саранск). Активно сотрудничает с музыкально-театральными коллективами страны.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики