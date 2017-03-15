Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию

Одним из главных направлений работы специалистов хирургического отделения БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии является осуществление высокотехнологичных операций, а также внедрение новых хирургических методик.
9 марта хирурги Республиканской клинической больницы, впервые в Чувашии, успешно провели сегментарную резекцию поджелудочной железы с наложением анастомоза тощей кишки с хвостом поджелудочной железы. Заведующий хирургическим отделением Валентин Ворончихин подчеркнул, что оперировалась пациентка с запущенной формой хронического панкреатита.
«Операцию нужно было делать, в частности, из-за риска возникновения при определенных обстоятельствах рака поджелудочной железы. Другого варианта лечения в данном случае не было. На первом этапе этой высокотехнологичной операции мы удалили тело поджелудочной железы, оставив её «головку» и «хвост». Затем при помощи петли тонкой кишки мы сформировали анастомоз, то есть соединение, с «хвостом» поджелудочной железы», – рассказал Валентин Ворончихин. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Заведующий хирургическим отделением подчеркнул, что специалисты Республиканской больницы будут развивать это направление работы.
Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики
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