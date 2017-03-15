Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным

Вопросы охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности обсуждены в ходе рабочей встречи Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковником Александром Порядиным 15 марта в Чебоксарах. Во встрече также участвовал начальник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике Алексей Ежеев.
Глава Чувашии подчеркнул необходимость сохранения общественно-политической стабильности и ее значение для социально-экономического развития республики. Он отметил, что по предложению Президента Федерации спортивной борьбы России с 30 ноября по 2 декабря 2017 года с участием 8 сильнейших команд мира в Чебоксарах пройдет Кубок мира по вольной борьбе среди женщин.
Важной совместной задачей собеседники назвали обеспечение безопасности подготовки и проведения этого и других массовых спортивных и культурных мероприятий. Были обсуждены и другие вопросы.
В завершение встречи Александр Порядин поблагодарил Михаила Игнатьева за конструктивное взаимодействие.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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