Сегодня в Чувашии проходит Единый информационный день

Информационные группы выедут в малые и наиболее отдаленные населенные пункты, где проведут встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций и ответят на актуальные вопросы. Будет организован приём граждан по личным вопросам.

Основные темы, которые будут обсуждены сегодня, — это подготовка к проведению весенне-полевых работ; осуществление дорожной деятельности в 2017 году; реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подготовка к весеннему паводку и организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий.

Кроме того, в рамках информационного дня дополнительно обсудят профилактику правонарушений и предупреждение мошеннических действий, совершаемых с использованием мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также банковских карт, ход детского благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства».

С жителями республики также будут обсуждены новые возможности Национальной телерадиокомпании Чувашии, трансляция программ НТРК через спутник. Отметим, в 2017 году в Чувашии реализован новый этап развития регионального телевещания. Это связано со стратегическим решением Главы республики Михаила Игнатьева достичь стопроцентного охвата населения программами Национального телевидения Чувашии. На данные цели из республиканского бюджета выделено более 20 млн рублей.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики