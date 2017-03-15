Поможет ли хоккеистам домашний лед?

Сегодня у ХК «Чебоксары» решающий матч в четвертьфинале Высшей хоккейной лиги. На домашней арене чебоксарские «богатыри» принимают хоккейный клуб «Мордовия».

Игры плей-­офф, напомним, продолжаются до трех побед одной из команд. Первые два поединка состоялись в минувшие выходные в Саранске.

В субботу игра прошла в равной борьбе и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу «Мордовии». А вот в воскресенье чебоксарцы уступили с разгромным счетом 8:0.

Завершит ли ХК «Чебоксары» спортивный сезон или продолжит борьбу в плей-­офф? Все решится сегодня в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Начало матча в половине седьмого. Хоккеисты очень рассчитывают на поддержку болельщиков.