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Главное, Земля и люди, Право
Земля просится в границы

Без межевых работ не обойтись, если не хочется землю терять. Фото papamaster.suДАЖЕ ЕСЛИ ОНА В АРЕНДЕ

Если участок не поставлен на кадастровый учет с установленными границами, есть риск его лишиться.
В начале 90-х годов прошлого века во многих районах республики гражданам предоставлялись земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Давали их в соответствии с постановлениями администрации сельсовета в долгосрочную аренду за чертой населенного пункта.
Однако, как правило, такие договоры не были зарегистрированы, а арендуемые земельные участки не поставлены на кадастровый учет с установленными границами. В Управлении Росреестра по Чувашии рассказали, что поскольку в государственных информресурсах сведений о таких участках нет, местные администрации при формировании новых иногда предоставляют уже «занятые» участки другим заинтересованным лицам. С такой ситуацией столкнулся житель Моргаушского района Геннадий Иванов.
Согласно постановлению сельской администрации за ним в 1992 году были закреплены два участка – один в собственность, а другой в аренду. Тот участок, что дали в собственность, Иванов обрабатывал, а арендованный уже несколько лет пустовал. На нем в прошлом году администрация сельского поселения сформировала новый земельный участок (проведено межевание, поставлен на кадастровый учет) и предоставила в аренду другому гражданину – Петру Алексееву. Посчитав, что администрация нарушила его права, Иванов обратился в суд с иском о признании незаконным постановления о предоставлении в аренду земельного участка Алексееву.

Свободной земли в республике все меньше, а желающих ее приобрести все больше.

Верховный суд республики в удовлетворении требований Иванову отказал, потому что факт принадлежности истцу земельного участка на праве аренды не доказан. На момент вынесения постановления администрацией сельсовета в 1992 году оборот земельных участков регулировался положениями Земельного кодекса РСФСР 1991 года. Согласно этому документу приступать к использованию земельных участков можно было только после установления их границ в натуре (на местности) и выдачи документов, удостоверяющих право собственности, владения, пользования, аренды.
Для отвода земельного участка в натуре необходимо было по ходатайству заинтересованных землепользователей провести землеустроительные работы (межевание) и в последующем перенести границы участков на местность при помощи межевых знаков. Однако вопреки требованиям закона право аренды Геннадия Иванова на землю удостоверено не было. Постановление 1992 года не содержало сведений, позволяющих идентифицировать земельный участок и определить его границы на местности.
Подобных случаев в нашей республике прибавляется, предупреждают в управлении. Если межевые работы на участке не проводились, он не поставлен на кадастровый учет с установленными границами, то существуют риски лишиться всего участка или его части.

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Метки: Главное, Земля и люди, Право, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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