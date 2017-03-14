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В Чувашии дан старт чемпионату России среди лиц с ПОДА по стрельбе из лука

С 13 по 16 марта Новочебоксарск принимает сильнейших стрелков из лука страны с поражением опорно-двигательного аппарата.

В республиканской спортивной школе олимпийского резерва №3 проходит чемпионат России, в котором принимают участие 84 лучника из 20 регионов страны. Сегодня прошло торжественное открытие соревнований. Спортсменов-участников приветствовали министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков, президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, старший тренер сборной России по стрельбе из лука по спорту лиц с поражением ОДА Виктор Сапунов и президент республиканской федерации стрельбы из лука Максим Яриков.

Руководитель спортивного ведомства в выступлении отметил, что чемпионаты России Чувашия принимает ежегодно, причем как зимнего, так и летнего сезона.

«Для нас доверие Всероссийской федерации стрельбы из лука — большая честь. Мы всегда рады вас видеть на чувашской земле. Всегда вас ждем в гостях на подобных соревнованиях и впредь. Успешных всем стартов и высоких результатов», — добавил Сергей Шелтуков.

Владимир Ешеев, в свою очередь, поблагодарил республику за теплый прием.

«То, что крупные старты проводятся именно в Чувашии – это уже традиция. Республика обладает всей необходимой спортивной базой, инфраструктурой для того, чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне. Чувашия для этого приложила колоссальные усилия. Тем более это паралимпийский вид спорта – здесь спортсмены требуют особого внимания», — сказал президент Российской федерации стрельбы из лука. Также он поздравил республику с тем, что спортсмен Чувашии Роман Ефимов стал обладателем бронзовой медали на недавно завершившемся первенстве Европы.

Чемпионат России, проходящий в республике, подведет итоги зимнего сезона для спортсменов, после чего начнется активная подготовка к летним соревнованиям. Основной старт этого года для лучников – чемпионат мира. Он состоится в сентябре в Пекине.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

14.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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