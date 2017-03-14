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Чувашия присоединилась к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» началась 13 марта. Мероприятия в рамках данной акции продлятся до 24 марта. В управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике в круглосуточном режиме работает анонимный «телефон доверия» 58-33-33. По нему принимается информация о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. Всероссийская антинаркотическая акция проводится дважды в год. Её цель – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также организация работы по приему оперативной информации (телефоны доверия), консультации и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

В 2015 году в рамках акции поступило 126 обращений, в 2016 году сотрудниками было принято уже 200 обращений. Количество выявленных правонарушений увеличилось на 78% (с 64 до 114).

Наркомания затрагивает все стороны общества. Запрещенные наркотики и злоупотребление алкоголем приводит к ежегодным потерям в сфере экономики.

Расходы на лечение наркоманов на 300% выше, чем издержки на медицинское обслуживание лиц, не употребляющих наркотики. Наркоманы на треть менее продуктивны на работе, чем люди не принимающие наркотики.

Самый тревожный аспект проблемы — это вред, который наркотики наносят молодому поколению, и связанная с этим угроза будущему каждой страны. Подобно взрослым наркоманам, подростки, подсевшие на наркотики, чаще болеют и пропускают школу и больше склонны совершать противозаконные действия.

По данным МВД по Чувашкой Республике, участниками наркопреступности становятся лица от 25 до 49 лет (71,4%), не имеющие определенного места работы (64,5%) и ранее совершавшие преступления (55,2%).

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

14.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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