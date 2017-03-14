Чебоксарский лучник Роман Ефимов завоевал «бронзу» на первенстве Европы

17-летний чебоксарский лучник Роман Ефимов стал бронзовым призёром юниорского первенства Европы по стрельбе из лука в зале. Соревнования проходили во французском городе Виттель с 6 по 12 марта.

Под знаменем российского триколора — именно так можно озаглавить прошедшие Чемпионат и Первенство Европы по стрельбе из лука во французском Виттеле, на которых российская команда завоевала 11 медалей разного достоинства. Наш земляк, воспитанник Детско-юношеской спортивной школы №10 поселка Сосновка Роман Ефремов на международном уровне выступал впервые. Но не смотря на это, в стрельбе из блочного лука в личном первенстве он занял 17 место, а в командном турнире вместе с москвичом Дмитрием Степановым и представителем Калининграда Евгением Соколом сумел пробиться в финал и стать бронзовым призёром первенства Европы. В финальном спарринге за бронзу командного зачета среди юниоров в соперничестве с представителями Великобритании чувашский стрелок продемонстрировал завидную стабильность, чем помог своей команде войти в число лучших команд Старого Света.

Тренирует спортсмена молодой тренер, мастер спорта международного класса, президент республиканской Федерации стрельбы из лука Максим Яриков. Напомним, что путевку на юниорское первенство Европы по стрельбе из лука в зале в составе сборной России Роман Ефимов получила по итогам успешного выступления на первенстве, кубке и чемпионате по стрельбе из лука в феврале этого года. Состязания проходили в Орле.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики