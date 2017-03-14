Глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл заседание Антинаркотической комиссии в Чувашской Республике

13 марта состоялось очередное заседание Антинаркотической комиссии в Чувашской Республике под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Главный итог работы комиссии в Чувашии – стабильно низкий уровень заболеваемости наркоманией в республике. На протяжении последних пяти лет он ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по Российской Федерации.

По данным Министерства здравоохранения республики, с 2011 года распространённость наркомании снизилась на 6,9%, первичная заболеваемость наркоманией – на 34%. Число наркозависимых, находящихся в ремиссии более двух лет, возросло на 13,4%. «За пять лет процент выявления заболевания на ранних стадиях увеличился. Этому способствовала диспансеризация взрослого населения, профилактические осмотры детей и молодёжи», – рассказала и. о. министра здравоохранения Чувашской Республики Светлана Ананьева.

Как отметил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Чувашской Республике Данис Шакуров, одна из главных проблем сегодняшнего дня – появление новых синтетических видов наркотиков. При этом главными потребителями становятся молодые люди – таких в Чувашии больше половины от общего числа употребляющих наркотики. «Методы распространения становятся всё более изощрёнными. Чаще всего продавец и покупатель контактируют только с помощью интернета. За прошлый год изъято наркотических средств на сумму более 50 миллионов рублей, но работу в этом направлении необходимо постоянно совершенствовать», – говорит Данис Шакуров.

Одним из главных направлений в решении этой проблемы остаётся профилактическая работа. Как отметил начальник Управления контроля и общественной безопасности Администрации Главы Чувашской Республики Алексей Метёлкин, наиболее высокие показатели общей заболеваемости наркоманией в 2016 году регистрируются в городах Чебоксары, Канаше, Новочебоксарске. При этом наблюдается снижение напряженности, связанной с употреблением наркотических веществ, в среде несовершеннолетних. Это стало возможным благодаря активной работе всех субъектов профилактики, а также реализации эффективных программ профилактики среди «групп риска».

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев доложил о содействии занятости лиц, отказавшихся от употребления наркотических средств и психотропных веществ. Отметим, на 13 марта 40 граждан обратились в Центр занятости населения, 34 из них уже работают. Кроме того, проводится работа по временному трудоустройству подростков.

«Всем понятно, что ничего хорошего в наркотиках нет. Эта беда, с которой должны бороться абсолютно все. Год Матери и Отца, который проходит в республике, – это ещё один повод, чтобы поговорить о проблеме. Мы должны обсуждать вопросы борьбы с этим злом, привлекая психологов, педагогов, правоохранительные органы, общественность, СМИ. Молодым людям необходимо прививать настоящие семейные ценности», – сказал Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики