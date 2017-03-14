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Искал отца в газете

Евгений ОРЕШНИКОВ, доцент ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

– Газету «Советская Чувашия» я помню столько, сколько помню себя. Придумывать не буду, что начал ее читать в раннем детстве, но постоянно ее просматривал, нет ли там фотографии моего отца или его знакомых. Отец (начальник Чебоксарского троллейбусного управления Виталий Орешников. – Прим. ред.) ее выписывал и домой, и на работу. И я радовался, когда со страниц, пахнущих типографской краской, на меня смотрело родное лицо. Очень нравились отчеты о демонстрациях 1 мая и 7 ноября. В них было много фотографий, и тоже часто встречались знакомые лица. И как вы понимаете, раз в газете печатали про моего папу, она представлялась мне замечательной!
В старших классах «СЧ» мне была интересна уже не только картинками, там публиковали много любопытного и жизненно важного материала, новости, интервью. И сейчас у меня рабочий день начинается с «Советской Чувашии», на ее страницах самые больные проблемы республики, в том числе и здравоохранения. А вот проблемы молодежи, студенчества в газете мало отражаются. Наверное, надо бы и эту сторону освещать, вузов у нас много и проблем с обучением в них хватает.
Надо сказать, что мои дети с «Советской Чувашией» знакомы, так что в нашей семье ее поклонники не переведутся.

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14.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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