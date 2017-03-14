Победили и в доении, и в подъеме гири

Сборная Чувашии заняла третье место в общекомандном зачете на Всероссийских сельских спортивных играх в городе Бердске Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, в играх участвовали более 1000 спортсменов из 57 регионов России. В программу вошли соревнования по восьми видам спорта, а также состязания дояров, механизаторов и многоборье среди спортивных семей.

В многоборье дояров личную победу одержал представитель Вурнарского района Александр Политов. В командном зачете наши дояры стали серебряными призерами. Среди механизаторов победу в личном первенстве среди женщин одержала уроженка Моргаушского района Алена Никитина. В общекомандном зачете наши механизаторы замкнули пятерку сильнейших. В первую десятку вошли и наши гиревики.