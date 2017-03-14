Сезонную торговлю в Чебоксарах летние киоски должны начать уже в мае

Сегодня, 13 марта на еженедельной планерке главе администрации города Алексею Ладыкову доложили об организации мелкорозничной торговли в весенне-летний период.

С докладом по подготовке сезонных нестационарных торговых объектов выступил заместитель главы администрации Алексей Маклыгин. В приоритете остается самое многолюдное место в Чебоксарах — территория Залива. На Красной площади будет размещено 42 объекта мелкорозничной торговли, 4 — на территории Монумента матери, 3 — на территории Свято Троицкого Монастыря и 4 на территории городских пляжей.

Отмечено, что также продолжат работу 65 объектов нестационарной торговли по договорам, заключенным по итогам конкурса 2016 года, это: 48 морозильных ларей, 2 квасные бочки и 16 палаток по реализации овощей и фруктов.

28 марта ожидается внесение изменений в схему размещения нестационарных киосков. В настоящее время подготовлен проект постановления о внесении изменений в конкурсную документацию. В проекте предусмотрены усиленные требования к внешнему виду объектов с архитектурно-художественными решениями по видам специализации торговых точек.

На летний период планируется проведение конкурса 177 мест размещения НТО. Планируется объявить его не позднее 5 апреля, и провести до 15 мая.

Алексей Ладыков указал на слабую работу в этом направлении, отметил поздние сроки конкурсных процедур. «Я надеюсь Алексей Юрьевич на ваш профессиональный подход, прошу вас максимально подключиться. Своевременно провести все конкурсы и объекты мелкорозничной торговли должны появиться в современном архитектурном облике», — поручил глава администрации города Алексею Маклыгину.

г. Чебоксары Чувашской Республики