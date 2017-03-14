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В Чувашии усилят межведомственный контроль за продажей алкогольной продукции

Соответствующих мер потребовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе еженедельного совещания с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств.

Было отмечено, что в республике каждое второе преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, преимущественно в вечернее и ночное время суток. При этом в регионе самое большое в ПФО количество организаций, реализующих алкогольную продукцию, в расчёте на численность населения. На статистику, в частности, негативно влияют круглосуточные питейные заведения, называемые в народе «разливайками».

Министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин предложил ужесточить контроль за выдачей лицензий питейным заведениям, инициировать в судебном порядке приостановление и прекращение действия лицензий у организаций, не обеспечивших качество реализуемой алкогольной продукции, а также соблюдение других условий лицензирования. Он также констатировал необходимость принятия дополнительных ограничений по реализации алкогольной продукции в вечернее и ночное время суток и установления ответственности за организацию притонов для распития алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Михаил Игнатьев потребовал от Минэкономразвития Чувашии ужесточить требования к игрокам алкогольного рынка, усилить межведомственное взаимодействие и доложить о принятых мерах к 30 апреля. «Вы должны координировать эту работу и добиваться результата. Мы должны наводить порядок — это задача органов власти», — подчеркнул он.

Глава республики также обратил внимание на необходимость предавать огласке данные о компаниях и их руководителях, допускающих нарушения, в том числе по фактам реализации контрафактного алкоголя.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития промышленности и торговли Владимир Аврелькин в свою очередь отметил, что министерство последовательно работает в этом направлении. В частности, ведомством в соответствующие органы направлены материалы в отношении компании «Ягуар», неоднократно уличенной в реализации контрафактного алкоголя.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

13.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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